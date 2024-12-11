«Я хочу этого и мечтаю»: Татьяна Лазарева*, ещё недавно критиковавшая Россию, сделала неожиданное признание

Татьяна Лазарева* (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Бывшая участница КВН и некогда востребованная телеведущая в России Татьяна Лазарева*, которая сейчас проживает в Испании, призналась, что хочет вернуться обратно в Россию. «Радио 1» расскажет подробнее, в чём призналась Лазарева* в новом интервью.
Хочет вернуться в Россию
Ещё недавно телеведущая призывала «сравнять Россию с землей», а сегодня хочет обратно на Родину. О желании вернуться Лазарева* заявила в беседе с телеведущей Фаридой Курбангалеевой**.
«Я не исключаю, что вернусь в Россию. Конечно, я хочу этого и мечтаю», — рассказала женщина.Лазарева* признаётся, что за границей столкнулась с серьёзными испытаниями и испытывает трудности в процессе адаптации.
Что мешает вернуться
В 2022 году Татьяна Лазарева* заявила, что не намерена возвращаться в Россию. Однако теперь, спустя время, её позиция изменилась. Как и многие представители творческой среды, покинувшие страну, она стала более сдержанной в своих высказываниях, и её критика России сменилась на более осторожные высказывания.
В интервью с Курбангалеевой** Лазарева* призналась, что её желания могут не исполниться, так как прежние громкие заявления в адрес России повлекли за собой серьёзные юридические последствия. Артистка осознаёт, что возвращаться в Россию для неё опасно.
Наговорила на уголовный срок
В июле 2022 года Министерство юстиции России включило Татьяну Лазареву* в реестр иностранных агентов, указав Украину как источник её финансирования.
Почти два года спустя, в июне 2024 года, МВД России объявило телеведущую в розыск статье 280.3 Уголовного кодекса в связи с дискредитацией российской армии.
Позже стало известно, что против Лазаревой* было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (оправдание терроризма), которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
26 ноября прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении телеведущей, предъявив ей обвинения в публичных призывах к террористической деятельности, её оправдании и пропаганде. Суд вынес решение о заочном аресте Лазаревой*, которая сейчас находится в международном розыске.
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Жалеет о сказанном
Лазарева* и сама до сих пор не может объяснить, зачем она участвовала в протестах, высказывалась против государства и критиковала Россию и её жителей.
В одном из интервью она откровенно призналась, что если бы знала, как изменится её жизнь, она бы предпочла оставаться в стороне и молчать.
«Если бы мне тогда сказали: "Ты потеряешь всё: профессию, деньги, закончишь иноагентом никому не нужным за границей, то я бы сказала: "Да ну его на фиг". Я была не готова это все терять», — рассказала телеведущая.Татьяна* призналась, что за границей она не чувствует себя на своем месте и сомневается, что сможет реализовать там свои профессиональные способности. Она также выразила уверенность, что рано или поздно, но вернётся в Россию.
«Я не "настоящий эмигрант", я не ассимилируюсь здесь, мой испанский очень плохой. Я понимаю, что здесь на работу пойти точно не смогу. Живу с ощущением, что это некая далекая дача, на которую приехала, еще несколько лет поживу, пока Антонина, видимо, закончит вуз, и поеду обратно в Москву. У меня нет тягостного ощущения, что я никогда не вернусь в Россию. Я уверена, что вернусь», — заявила Лазарева*.Получается, что телеведущая ещё год назад решила, что хочет все-таки вернуться в Россию. Осенью она даже обжаловала в Верховном суде статус иноагента, заявив, что он подрывает доверие к ней в обществе. Однако её жалобу не удовлетворили и оставили Лазареву* в иноагентах.
Татьяна Лазарева* с дочерью Антониной (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Радуется беспилотникам
Однако многие не понимают, о каком доверии может идти речь, если ещё в августе 2023 года телеведущая признавалась, что радуется беспилотнкам, которые убивают российское общество.
«Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на aтaку беспилотников на российские города. И я радуюсь!», — сказала она в интервью, после которого в её отношении и было возбуждено дело об оправдании терроризма.
Подсела на антидепрессанты
Лазарева* признаётся, что оказалась в сложной жизненной ситуации, столкнувшись с рядом проблем, включая личные. Недавно стало известно о её разводе, после чего телеведущая пережила сильный эмоциональный кризис и чуть не оказалась на грани нервного срыва.
«С возрастом вызовов становится все больше, испытаний становится все больше. Нужно помнить, что ты первый для самого себя, что никто о тебе не побеспокоится, кроме тебя самого. Главное, не превращаться в тряпку. Я тогда была истощена морально, довела сама себя», — рассказала телеведущая.Кроме того, артистка продолжает бороться с хроническим заболеванием — язвенным колитом. Из-за него ей пришлось начать принимать антидепрессанты.
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*Признана Минюстом РФ иноагентом, Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** Признана иноагентом в РФ
Дайана Хусинова