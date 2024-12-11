«Я хочу этого и мечтаю»: Татьяна Лазарева*, ещё недавно критиковавшая Россию, сделала неожиданное признание

Бывшая участница КВН и некогда востребованная телеведущая в России Татьяна Лазарева*, которая сейчас проживает в Испании, призналась, что хочет вернуться обратно в Россию. «Радио 1» расскажет подробнее, в чём призналась Лазарева* в новом интервью.