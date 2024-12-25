«Испытываю радость»: за что Татьяну Лазареву приговорили к 6,5 годам колонии и что теперь будет с телеведущей

Татьяна Лазарева* (Фото: соцсети)
Второй Западный окружной суд вынес решение по делу телеведущей Татьяны Лазаревой*, признав её виновной в оправдании терроризма. В настоящее время фигурантка находится за пределами России. Известно, что адвокаты артистки уже заявили о намерении обжаловать приговор. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Суд приговорил Лазареву* к 6,5 годам колонии
Приговор был оглашён 24 декабря, при этом сама телеведущая отсутствовала на заседании, её интересы представлял адвокат Леонид Соловьев. Судья объявил: «Признать Лазареву* виновной и назначить ей наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима». Прокурор ходатайствовал именно о таком сроке. Кроме того, суд запретил Лазаревой* заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, на четыре года. Срок наказания начнёт исчисляться с момента её задержания или экстрадиции.
Адвокат телеведущей заявил, что она не согласна с предъявленными обвинениями и намерен обжаловать решение суда.
За что осудили Лазареву*
Согласно материалам дела, около года назад телеведущая Татьяна Лазарева* в одном из своих интервью выразила одобрение атакам украинских дронов на Москву.
«Каждый день мы сталкиваемся с атаками беспилотников на российские города, и, хотя это ужасно, я испытываю радость», — заявила артистка.
После этих высказываний против неё было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК России об оправдании терроризма. В июне Лазарева* была включена в список экстремистов и террористов, а вскоре после этого объявлена в международный розыск и заочно арестована.
Михаил Шац** и Татьяна Лазарева* с детьми (Фото: соцсети)
Татьяна Лазарева* покинула Россию в феврале 2022 года и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала российские власти за проведение специальной военной операции и в июле того же года была признана иностранным агентом. В настоящее время телеведущая живёт в Испании. Она отмечала, что россияне сталкиваются с трудностями при открытии и обслуживании банковских счетов за границей, а многие уехавшие не имеют возможности легализоваться.
Лазарева* также рассказала о том, что испытывает ненависть к россиянам за границей и ей сложно переносить критику в свой адрес. Тем не менее, она активно занимается благотворительностью, помогая украинским беженцам, и отметила, что не считает себя «врагом народа».
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Личная жизнь Татьяны Лазаревой
В начале 2024 года Татьяна Лазарева* официально развелась с Михаилом Шацем**. Телеведущая отметила, что супруг ее «предал и бросил», что и стало причиной расторжения их отношений. Шац**, получивший гражданство Израиля, признался, что им не удалось расстаться в дружеской атмосфере.
У пары есть две дочери: 26-летняя Софья и 18-летняя Антонина. Старшая дочь в октябре объявила о своей беременности и живет со своим партнером в Португалии. В начале декабря Татьяна Лазарева* посетила их, а вскоре после этого поделилась мечтой о возможном возвращении в Россию.
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*Татьяна Лазарева признана иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов
**Михаил Шац признан иностранным агентом
Анастасия Хохлова