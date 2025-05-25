Татьяна Тарасова о примирении Загитовой и Медведевой: «Сердятся непонятно за что»

Татьяна Тарасова (Фото: Instagram* @t.a.tarasova)
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала примирение фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой.
Тарасова в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что сближение спортсменок произошло из-за их совместного желания восстановить отношения.
Напомним, что 22 мая появилась информация, что 25-летняя Медведева примет участие в шоу 23-летней Загитовой, которая, в свою очередь, стала гостьей YouTube-шоу, организованного Евгенией.
Евгения Медведева (фото: Telegram @jmedvedevaj_official)
Обе спортсменки тренировались под руководством Этери Тутберидзе. Они достойно представляли Россию на Олимпийских играх в 2018 году. В результате Загитова заняла первое место, а Медведевой, считавшейся в начале турнира фавориткой, досталось второе место.
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«Молодцы девочки, умнее всех! Я не знаю, кто был инициатором (примирения), просто молодцы, наконец-то! Если они помирились, то обе хотели этого, разве нет? Когда люди мирятся, они, наверное, оба хотят этого. Лучше выступать вместе, чем сердиться на друга непонятно за что», – подчеркнула тренер.Алина Загитова (фото: Telegram @azagitova_official)
Напомним, что 22 мая появилась информация, что 25-летняя Медведева примет участие в шоу 23-летней Загитовой, которая, в свою очередь, стала гостьей YouTube-шоу, организованного Евгенией.
Евгения Медведева (фото: Telegram @jmedvedevaj_official)
Обе спортсменки тренировались под руководством Этери Тутберидзе. Они достойно представляли Россию на Олимпийских играх в 2018 году. В результате Загитова заняла первое место, а Медведевой, считавшейся в начале турнира фавориткой, досталось второе место.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова