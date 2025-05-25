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Татьяна Тарасова о примирении Загитовой и Медведевой: «Сердятся непонятно за что»

Татьяна Тарасова высказалась о примирении Загитовой и Медведевой
Татьяна Тарасова (Фото: Instagram* @t.a.tarasova)

Татьяна Тарасова (Фото: Instagram* @t.a.tarasova)

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала примирение фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой.
Тарасова в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что сближение спортсменок произошло из-за их совместного желания восстановить отношения.

«Молодцы девочки, умнее всех! Я не знаю, кто был инициатором (примирения), просто молодцы, наконец-то! Если они помирились, то обе хотели этого, разве нет? Когда люди мирятся, они, наверное, оба хотят этого. Лучше выступать вместе, чем сердиться на друга непонятно за что», – подчеркнула тренер.
Алина Загитова (фото: Telegram @azagitova_official)

Напомним, что 22 мая появилась информация, что 25-летняя Медведева примет участие в шоу 23-летней Загитовой, которая, в свою очередь, стала гостьей YouTube-шоу, организованного Евгенией.
Евгения Медведева (фото: Telegram @jmedvedevaj_official)

Обе спортсменки тренировались под руководством Этери Тутберидзе. Они достойно представляли Россию на Олимпийских играх в 2018 году. В результате Загитова заняла первое место, а Медведевой, считавшейся в начале турнира фавориткой, досталось второе место.

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«Больше ничего нельзя»: Николай Басков молчит, смотрит на бабочек и муравьев за 300 тысяч в сутки
Николай Басков практикует 36 часов молчания на Телецком озере за 300 000 в сутки
25 мая 2025, 17:29

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Николай Басков рассказал про необычный отдых в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Несколько раз в год народный артист уезжает в пятизвездочный отель на Телецком озере, где отдает по 300 тысяч рублей в сутки. Об этом сообщает «Экспресс газета».
«Только так можно себя сохранить. Потому что разрывают», — пожаловался «натуральный блондин».
Для душевной гармонии он три дня практикует аскезу — 36 часов полного молчания. Перед этим — двухдневная подготовка.
«Это очень трудно на самом деле. Нельзя книги читать, нельзя телевизор смотреть. <…> Я рассматриваю, как муравьи ползают, как бабочки летают. Больше ничего нельзя. Ни радио, с людьми общаться нельзя», — поделился певец.
Николай Басков — приверженец народной медицины. Например, ячмень на глазу он лечил красной шерстяной нитью. На гастроли также возит с собой пуховый платок.
«Если вы заболели, прямо обматываете голову, горло. Оренбургским надо, чтобы самый чистый пух был. И все, ложишься в нем спать. Наутро просыпаешься, простуда сходит», — уверяет вокалист.
В глуши он занимается рыбалкой, летает на вертолете и принимает пантовые ванны. В это время его рабочий телефон недоступен. Связь остается только для самых близких.

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«Агата Муцениеце предсказала, что моя жена родит»: Денис Кукояка рассказал об удивительном прогнозе подруги

Стало известно, кто подал в суд на бывшую жену Паши Техника
#певец
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#артист
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#шоу-бизнес
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Сергей Сухов рассказал, как собаки повлияли на его жизнь: «Они наполняют пространство»
Сергей Сухов заявил, что ему грустно в доме без своих собак
25 мая 2025, 17:26

Сергей Сухов (Фото: Инстаграм* @sergeysuxov)

Участник реалити «Первые на деревне» рассказал, как французские бульдоги Хрюня, Булка и Пузико повлияли на его жизнь и эмоциональное состояние.
Своего первого питомца он не выбирал — друзья подарили ему собаку, поскольку знали, что он очень хочет ее. Потом в его доме появились второй и третий питомцы — и это, со слов Сухова, уже псарня.

Сергей заверил, что любимцы буквально спасают его.

«Когда они у родителей, а я возвращаюсь из поездки — в доме пусто. Они наполняют пространство. Я ощущаю это всей кожей», — подчеркнул блогер в беседе с The Voice.

Собаки Сергея Сухова (Фото: Инстаграм* @sergeysuxov)


Сухов очень привязан к своим собакам и даже разрешает им спать с ним в одной кровати.

«Это очень негигиенично. Простыни надо менять через день. Но мне нравится. Я обкладываюсь тремя бульдогами. Один между ног, два других по бокам», — обратил внимание Сергей.

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«Агата Муцениеце предсказала, что моя жена родит»: Денис Кукояка рассказал об удивительном прогнозе подруги

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#собаки
#блогер
#питомцы
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«Агата Муцениеце предсказала, что моя жена родит»: Денис Кукояка рассказал об удивительном прогнозе подруги
Денис Кукояка рассказал, что Агата Муцениеце предсказала беременность его жены
25 мая 2025, 16:15

Денис и Елена Кукояки (фото: Telegram @kukoyaka)

Блогер Денис Кукояка рассказал, как они вместе с женой решили завести собаку. Подруга пары Агата Муцениеце заявила им, что после появления питомца в семье родится ребёнок.
Денис и Елена Кукояки начали встречаться в 2004 году, а спустя 10 лет поженились. В 2017 году у них родилась дочь Василиса, которая с ранних лет стала любимицей пользователей соцсетей благодаря своей харизме. А в 2023 году на свет появился сын пары Иван. Также у семьи есть любимый корги по кличке Федя. Питомца супруги завели до рождения детей.

Денис Кукояка стал приглашённым гостем фестиваля дружбы с питомцами «Лапки», который проходит сегодня в Москве. Блогер дал интервью изданию VOICE, в котором рассказал, как появление Феди изменило его жизнь.

Выяснилось, что супруги перед покупкой собаки рассказали о своих планах близкой подруге Агате Муцениеце. Актриса, в свою очередь, предсказала, что вслед за появлением питомца у пары родился ребёнок. Так и произошло, через некоторое время после этого Елена забеременела.

Елена и Василиса Кукояки (фото: Telegram @kukoyaka)

«Появление питомца сильно изменило нашу жизнь. Агата Муцениеце, наша подруга, сказала: "Если вы заводите собаку, значит, через год у вас появится ребёнок". И я не знаю, как она это прочувствовала. Это сработало ровно так. Видимо, запрос на то, чтобы наша любовь шла куда-то дальше, начал распространяться таким образом», – отметил Кукояка.
Также артист добавил, что именно корги помог паре стать более ответственной и научиться заботиться о ком-то другом. Теперь Василиса и Иван очень привязаны к питомцу.

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«Поднимаю свой бокал, как много приятных поводов»: Лоза иронизирует из-за развода Батырева с женой

Собчак похвасталась обедом с Анджелиной Джоли на Каннском кинофестивале
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Стало известно, кто подал в суд на бывшую жену Паши Техника
Клиника, назначившая терапию Паше Технику, подала в суд на Еву Карицкую
25 мая 2025, 16:02

Ева Карицкая (Фото: Телеграм @evakaritskaua)

В отношении Евы Карицкой возбудили уголовное дело. В суд обратилась клиника, которая назначила терапию Паше Технику (Павлу Ивлеву).
В конце марта рэпер попал в клинику Таиланда. Техник сильно отравился запрещенными веществами. Изначально Пашу лечили капельницами, а затем музыкант оказался в больнице, где его ввели в искусственную кому. Однако это не помогло: состояние исполнителя хита «Передай» ухудшалось. Артист умер в 40 лет 5 апреля.

Карицкая развелась с Техником два года назад. У пары остался шестилетний сын. Сейчас Ева пытается найти виновных в смерти экс-супруга. Она полагает, что в этом замешана последняя возлюбленная рэпера Кристина Лекси и наркодилер.

Сегодня бывшая жена Паши объявила, что на нее завели уголовное дело. Женщина переживает из-за сына, который сейчас находится с ней в Таиланде. Она вызвала маму, дабы та помогла ей с малышом в случае, если проблемы с законом продолжатся.

Ева рассказала, в чем суть претензий к ней. Женщина сослалась на проект «Выжившие».

«Против Евы Карицкой возбуждено уголовное дело по статье 128 (клевета). Инициатором дела выступает клиника, причастная к гибели Паши Техника, назначившая терапию которая в итоге привела к смерти. В настоящий момент мы заняты привлечением юристов», — говорилось в сообщении, которое Карицкая разместила в своем Телеграм-канале.

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#артист
#клиника
#больница
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«Поднимаю свой бокал, как много приятных поводов»: Лоза иронизирует из-за развода Батырева с женой
Евгения Лоза с иронией прокомментировала разрыв Батырева с женой
25 мая 2025, 15:55

Антон Батырев (фото: Instagram* @b.a.t.o.n)

Актриса Евгения Лоза опубликовала в личном блоге фотографии из ресторана. Казалось бы ничего необычного, но её пост показался подписчикам навеянным разводом её бывшего Антона Батырева с четвёртой женой Анной Савельевой.
На днях девушка сообщила, что ушла от супруга, забрав восьмимесячного сына Владимира. Анна не стала распространяться о причинах расставания, однако намекнула, что именно актёр стал причиной разрыва.

Вскоре после этой новости бывшая жена Батырева Лоза опубликовала в соцсетях серию снимков из ресторана. В подписи к фото Евгения неоднозначно выразилась, поэтому многие предположили, что звезда упивается вестью о неприятностях в личной жизни бывшего возлюбленного.

«Я поднимаю свой бокал. Как много для этого приятных поводов! Но это было вчера, а сегодня уже пытаюсь работу работать», – высказалась Лоза.
На снимках фанаты также усмотрели ухмылку на лице Евгении, что подтвердило их домыслы.

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Проблемы с наркотиками, множество женщин и вопрос гражданства Украины — чем еще может удивить Антон Батырев?

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