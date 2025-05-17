Фигуристке Алине Загитовой отказали в строительстве спортивной школы в Казани

Алина Загитова (фото: Telegram @azagitova_official)
Власти Татарстана отказали фигуристке Алине Загитовой в строительстве собственной школы. Об этом пишет «Бизнес Онлайн».
Причиной отказа стала дороговизна проекта, стоимость которого оценивалась в миллиард рублей.
Алина Загитова является единственной в истории России одиночницей, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой. Также она является чемпионкой мира и Европы и победительницей финала Гран-при. В 2019 году Загитова оставила спортивную карьеру и сосредоточилась на работе телеведущей.
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«В другое время идее дали бы зелёный свет, но сейчас готовность республики вкладываться в центры фигурного катания, конечно, ограничена», – сообщил знакомый с ситуацией источник издания.Напомним, что в феврале прошлого года сообщалось, что Загитова станет генеральным менеджером собственной школы в Казани. Экс-фигуристка должна была заниматься подбором тренеров, курировать работу и ставить задачи.
Алина Загитова является единственной в истории России одиночницей, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой. Также она является чемпионкой мира и Европы и победительницей финала Гран-при. В 2019 году Загитова оставила спортивную карьеру и сосредоточилась на работе телеведущей.
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Анастасия Чинкова