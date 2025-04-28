«Кошмар и подлость»: Тарасова раскритиковала запрет Жулину ехать на олимпийский отбор фигуристов

Татьяна Тарасова (Фото: Instagram* @t.a.tarasova)
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко раскритиковала запрет Александру Жулину сопровождать своих подопечных на олимпийском квалификационном турнире в Пекине. Об этом она заявила в интервью РИА Новости, назвав решение «кошмаром, подлостью и жуткой несправедливостью».
Жулин, тренирующий чемпионов России в танцах на льду Александру Степанову и Ивана Букина, ранее сообщил о запрете участвовать в отборе на ОИ-2026.
Тарасова подчеркнула, что отсутствие тренера ставит под удар шансы российских фигуристов. Право россиян на участие в турнирах было завоёвано, а не «подарено», и его отмена — беспрецедентное нарушение правил.
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Тарасова подчеркнула, что отсутствие тренера ставит под удар шансы российских фигуристов. Право россиян на участие в турнирах было завоёвано, а не «подарено», и его отмена — беспрецедентное нарушение правил.
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«Это может помешать любому нашему спортсмену или паре, если не послать с ним тренера. А шансы наши и так невелики в связи с тем, что мы три года нигде не выступаем. (...) Они не имеют права командовать, поедет тренер или нет. Это не их собачье дело», — возмутилась Тарасова.Тренер также поставила под сомнение легитимность организаций, принимающих решения подобных запретов, и призвала обращаться за поддержкой к руководству страны. По её мнению, без вмешательства на высшем уровне восстановить справедливость будет невозможно, а это критично для судеб спортсменов и тренеров, посвятивших жизнь спорту.
«Когда такое было, чтобы тренера не пустили на Олимпийские игры? Что мы сделали, чтобы на нас опять накладывали санкции? Я понимаю, что мы выигрывали, выигрывали и выигрывали — и очень этим надоели. Но пусть они знают, выигрывать будем», — заключила Тарасова.Читайте также:
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