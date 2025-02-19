«Таю, когда вижу этого человека»: Ярослав Могильников откровенно рассказал о личной жизни после расставания с Анной Пересильд

Ярослав Могильников (фото: Telegram @yage_mudriy)
17-летний актёр Ярослав Могильников, получивший популярность после выхода сериала «Слово пацана», намекнул на новые отношения после расставания с Анной Пересильд.
«Так скажем: есть кто-то, кто на меня сильно влияет в плане чувств. И я становлюсь такой… очень таю, когда вижу этого человека», – поделился актёр.
Ярослав также подчеркнул, что считает себя романтиком и всегда устраивает своей половинке сюрпризы.
Напомним, что бывшая девушка Могильникова и его коллега по съёмкам сериала, 15-летняя актриса Анна Пересильд, ранее рассказала, что тяжело пережила разрыв, но сейчас она чувствует себя прекрасно. К слову, поклонники уже заподозрили, что в личной жизни актрисы происходят перемены к лучшему. В последнее время её часто видят с 19-летним певцом Ваней Дмитриенко. Они даже вместе отправились на отдых в Турцию.
Ни Анна, ни Ваня не комментируют эти слухи, однако оставляют сердечки под постами друг друга в соцсетях.
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