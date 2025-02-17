Анна Пересильд подогрела слухи о романе с Ваней Дмитриенко – пару заметили на отдыхе в Турции

Анна Пересильд (фото: Telegram @officialannaperesild)
Актриса Анна Пересильд снова подогрела слухи о романе с певцом Ваней Дмитриенко. На днях их заметили вместе в Турции.
Поклонники уверены, что артистов связывает нечто большее, чем просто творчество. Сначала Ваня пригласил звезду сериала «Слово пацана» сняться в его новом клипе. Потом исполнитель хита «Венера-Юпитер» представил романтичное видео к песне «Цветаева» с Пересильд в главной роли. А затем заявил, что проведёт День всех влюблённых с любимым человеком. Тогда 19-летнего певца заметили в Турции в компании 15-летней Анны.
Ваня Дмитриенко (фото: Telegram @vaneckavanushka)
Под кадрами из поездки Дмитриенко написал: «Очень люблю тебя, жизнь». В комментариях Пересильд поставила сердечки.
Ранее дочь актрисы Юлии Пересильд подтвердила расставание с партнёром по сериалу «Слово пацана» Ярославом Могильниковым. Девушка избегает разговоров со СМИ на тему разрыва отношений и попросила поклонников не задавать лишних вопросов. При этом она уточнила, что осталась с Ярославом в хороших отношениях, поскольку они ценят друг друга.
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Ваня Дмитриенко (фото: Telegram @vaneckavanushka)
Под кадрами из поездки Дмитриенко написал: «Очень люблю тебя, жизнь». В комментариях Пересильд поставила сердечки.
Ранее дочь актрисы Юлии Пересильд подтвердила расставание с партнёром по сериалу «Слово пацана» Ярославом Могильниковым. Девушка избегает разговоров со СМИ на тему разрыва отношений и попросила поклонников не задавать лишних вопросов. При этом она уточнила, что осталась с Ярославом в хороших отношениях, поскольку они ценят друг друга.
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Анастасия Чинкова