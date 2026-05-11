«Театр забрал у меня стаж»: Анастасия Волочкова намерена добиться пенсионных выплат
Анастасия Волочкова заявила, что не собирается прекращать борьбу за пенсионные выплаты, положенные артистам балета. По словам балерины, вопрос для неё носит не столько материальный, сколько принципиальный характер. Об этом сообщает РИА Новости.
Артистка подчеркнула, что посвятила сцене большую часть своей жизни и считает несправедливым то, что её профессиональный стаж оказался учтён не полностью. Анастасия Волочкова утверждает, что фактически проработала в профессии около 30 лет, однако официально ей засчитали лишь часть этого периода.
Балерина также заявила, что театр, по её мнению, лишил её части стажа, из-за чего она не может оформить положенную досрочную пенсию. Сейчас интересы артистки в суде представляет адвокат, а сама Волочкова намерена добиваться пересмотра ситуации до конца.
Как отмечают юристы, в России артисты балета действительно имеют право на досрочное пенсионное обеспечение — при наличии необходимого профессионального стажа. Если подтвердить требуемый срок не удаётся, пенсия оформляется уже на общих основаниях после достижения установленного возраста.
