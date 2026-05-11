«Я как будто начал терять тебя»: Сергей Жуков эмоционально поздравил сына с 16-летием
Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков трогательно поздравил старшего сына Энджела с 16-летием и поделился личными переживаниями, связанными с взрослением ребёнка.
В своём блоге артист откровенно признался, что в последнее время ему было непросто находить общий язык с сыном. По словам Жукова, он переживал из-за того, что между ними стало появляться недопонимание, а сам Энджел всё чаще стремится к самостоятельности и собственным решениям.
Сергей Жуков рассказал, что сначала болезненно воспринимал изменения в поведении сына, но позже осознал: всё это связано с тем, что ребёнок просто вырос. Певец с теплотой вспомнил времена, когда Энджел был маленьким, сидел у него на коленях, пел детские песни и искал у отца поддержку во время грозы.
Теперь, как отметил артист, сын уже стал совсем взрослым — выше его ростом и носит обувь 44-го размера. Несмотря на внутренние переживания, Жуков подчеркнул, что уважает стремление сына к самостоятельности и хочет, чтобы тот смело шёл к своим целям.
В завершение Сергей Жуков заверил сына, что всегда будет рядом — готов поддержать, дать совет и помочь в любой сложной ситуации.
