Аврора Киба показала свежие фото из путешествия по уютным деревушкам Азербайджана
Блогер Аврора Киба опубликовала в своих соцсетях новые фотографии из Азербайджана. Бывшая девушка певца Григория Лепса показала подписчикам, как наслаждается прогулкой по деревушкам и цветущим садам.
Киба призналась, что в последнее время открыла для себя множество красивых мест — и пока что она не планирует останавливаться. Особенно блогера порадовали уютные азербайджанские деревушки с древними улочками, вьющейся по стенам зеленью и гостеприимными жителями.
Напомним, что Аврора уже несколько месяцев встречается с миллионером Рустамом Гаджиевым, племянником президента Азербайджана Ильхама Алиева. В начале апреля она перестала скрывать этот роман и открыто заявила, что очень счастлива. Девушка подчеркнула, что впервые получает в отношениях столько любви — новый бойфренд практически каждый день радует её «простыми житейскими вещами».
При этом 63-летний Лепс, с которым Аврора спокойно разошлась, отмечал, что не был бы против возобновления отношений с молодой красавией. Таролог, астролог и нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» высказал мнение о чувствах Кибы по отношению к известному певцу.
