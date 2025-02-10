Тэйлор Свифт освистали фанаты на Супербоуле, с чего певица только посмеялась

Тэйлор Свифт (Фото: Инстаграм*/taylorswift)
Супербоул является одним из главных спортивных событий года в США. Как правило, в честь его проведения устраивается грандиозное шоу с участием крупнейших американских селебрити. В этом году среди зрительниц оказалась певица Тейлор Свифт, чье присутствие на мероприятии было освистано фанатами.
Прошлогоднее шоу стало одной из самых рейтинговых программ в истории. Одной из причин этого называют как раз выступление Тейлор. Но дело не только в талантах певицы, но и в ее романе с игроком «Канзас-Сити» Трэвисом Келси. До сих пор пользователей сети трогает поцелуй пары после победы команды спортсмена в чемпионате.
Уже в этом году фанаты встретили Тейлор не так радужно. Каждое появление Свифт на экране сопровождалось освистыванием. Как пишет Starhit, на это певица реагировала только улыбкой. Сама же Тейлор находилась в недоумении от реакции зрителей. При этом поклонники звезды стали успокаивать ее и предположили, что фанаты просто выпили лишнего на мероприятии.
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Иван Мусатов