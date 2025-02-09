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«Мы всегда останемся семьей»: Деми Мур каждую неделю видится с тяжелобольным бывшим мужем Брюсом Уиллисом

Деми Мур (фото: Instagram* @demimoore)

Деми Мур (фото: Instagram* @demimoore)

Голливудская актриса Деми Мур высказалась об отношениях с бывшим мужем Брюсом Уиллисом. Она назвала его частью своей семьи, пишет издание Variety.
В 2022 году у американского актёра диагностировали лобно-височную деменцию и афазию. Несмотря на то, что Уиллис и Мур развелись ещё в 2000 году, они сохранили тёплые отношения и продолжают воспитывать троих детей.

«Мы всегда останемся семьей, просто в другой форме. Я рядом, потому что так поступают с людьми, которых любят», – отметила Мур.


Брюс Уиллис (фото: Instagram @dobledebruce)

Актриса рассказала, что навещает бывшего мужа, его жену и детей каждую неделю. Она делает это для того, чтобы вся семья ощутила поддержку друг друга.

Деми выразила надежду на то, что её опыт вдохновит кого-то и даст понять, что существует жизнь после развода и есть способы остаться любящими, но разведёнными родителями.

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«Профессиональные успехи становятся очевидны»: звезда «Битвы экстрасенсов» дала свой прогноз на неделю для всех знаков зодиака
10 февраля 2025, 01:36

Фото: iStock/Oksana Lyskova

Подготовится к предстоящей неделе и знать в каком направлении идти нередко помогают гороскопы. Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова поделилась предсказанием и дала свой прогноз для всех знаков зодиака, о чем пишут Starhit.

Овны

Тем, кто родился под данным знаком, предсказывают прилив социальной активности. Люди будут к вам тянуться, а вы же сможете обрести перспективные новые знакомства. Окружающие дадут дельный совет для реализации ваших целей, но для этого не нужно бояться рассказывать о планах. В личной жизни может появится тайная симпатия, важно не спешить делать поспешные выводы.

Тельцы

Ваши профессиональные успехи становятся очевидны, благодаря чему окружающие начинают замечать ваш вклад. На неделе вы сможете получить новую должность или дополнительные обязанности, которые станут благоприятным фактором для карьерного роста. К тому же данный период важно использовать для переосмысления долгосрочных целей.

Близнецы

Эта неделя может подстегнуть вас к путешествиям, обучению или интеллектуальным вызовам. Также стоит обратить внимание на город в котором вы живете, ведь в нем тоже можно найти что-нибудь интересное. Есть вероятность работы с документами, которая обернется вам в плюс.

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Раки

Вас может настигнуть временное ощущение упадка сил и уверенности. На неделе лучше будет избегать споров в семье и финансах, а лучше обратить внимание на долги, страховки и наследство. Чаще слушайте свою интуицию и постарайтесь больше отдыхать.

Львы


Могут возникнуть ситуации, которые заставят вас пересмотреть отношение к людям. Лучше всего наблюдать и анализировать, а не торопить происходящие вокруг вас события. При этом в финансовых делах наблюдается благоприятный промежуток. На работе ожидайте новые возможности с положительным исходом в долгосрочной перспективе.

Девы


Могут возникнуть трудности в отношениях с друзьями и коллегами. В неоднозначных ситуациях для начала попробуйте все решить спокойно и не спешить с выводами. При этом следующая неделя станет удачной для приведения своих дел в порядок. Обратите внимание на здоровье и попробуйте нормализовать сон.

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Весы

Могут возникнуть трудности в проявлении себя на работе. Лучше всего будет избегать конфликтов и сосредоточиться на том, то приносит вам радость. На этой неделе будет особо сильна ваша творческая энергия, поэтому стоит попытаться реализовать ваши идеи в искусстве, хобби и досуге.

Скорпионы

На первый план выйдут семейные и домашние вопросы. Скорее всего придется решать различные бытовые дела. Эта неделя станет хорошей для переезда или небольших изменений домашнего хозяйства. Возможны романтические переживание и замедления в профессиональной сфере.

Стрельцы

Предстоящее время должно стать насыщенным на события. На работе вас ждет множество встреч и переговоров. К тому же вам могут стать интересны быстрореализуемые проекты. Возможно активное общение с родственниками и друзьями, а также небольшие поездки. На неделе лучше будет избавить себя от серьезных решений касательно крупных вложений.

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Козероги

Финансы выйдут на первый план, поэтому наступает удачный момент для планирования будущих крупных покупок. Также стоит пересмотреть ведение бюджета. Избегайте ненужных трат и рационально подходите ко всему, что связано с деньгами. Также возможно продвижение в карьере.

Водолеи

На этой неделе вы почувствуете прилив сил и мотивации. Нельзя упустить этот момент, поэтому не бойтесь заниматься личными целями. Также стоит взять на себя принятие решений, которые вы долго откладывали. В финансовой сфере также наблюдается благоприятным период, сопровождающийся неожиданными сделками и поступлениями. В любви готовьтесь к переменам и новым эмоциям.

Рыбы

Стоит больше отдыхать и обратить внимание работе над собой. Завершите старые дела перед новыми целями и стремлениями. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, так как интуиция будет особенно острой. В любви ждите неожиданных откровений, а в финансах стабильности.

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#знаки
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Моргенштерн* свел тату с лица и удалил все публикации из соцсетей
09 февраля 2025, 23:57

Моргенштерн* (Фото: Телеграм/@alisherhateu)

Рэпер Моргенштерн* свел свои известные тату в виде цифр 666 и шестиконечной звезды с лица и отчистил соцсети от старых публикаций. Об этом пишут Starhit.
Артист опубликовал ролик, на котором видно, как с его лица удаляют известные татуировки. Соответствующую публикацию он подписал так:

«С чистого листа, с чистого лица».

Напомним, что ранее Моргенштерн* размышлял о том, что мог подписать сделку с дьяволом. Со слов рэпера, в 15-16 лет он просил у него популярности. Как отметил артист, сейчас он может расплачиваться за тот случай.

На данный момент музыкант проходит реабилитацию в рехабе из-за своих зависимостей. При этом некоторые знаменитости поддержали Моргенштерна* в его тяжелой ситуации. Журналиста Ксения Собчак пожелала артисту вернуть свою энергию и преодолеть все свои проблемы. Айза же заявила о желании рэпера вернуться домой.

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#артист
#моргенштерн
#соцсети
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«Это странная вещь»: Анджелина Джоли объяснила, почему продала фото своих новорожденных детей
09 февраля 2025, 22:17

Анджелина Джоли (Фото: Инстаграм* @angelinajolie)

Анджелина Джоли рассказала, почему продала фото своих новорожденных малышей. Она заявила, что приняла это решение ради безопасности близнецов Нокса и Вивьен, сообщила газета New York Post.
В 2008 году Анджелина Джоли и Брэд Питт продали первые кадры своих близнецов Нокса и Вивьен журналу People. Звездная пара получила за фотографии 14 миллионов долларов. Средства они направили в свой благотворительный фонд помощи детям Jolie-Pitt Foundation. Актриса поделилась, что подобное решение супруги приняли из-за чрезмерного внимания папарацци к малышам в будущем.

«Это странная вещь, которую приходится делать, но это был своего рода лучший вариант, это было ради их безопасности. Дело в том, что кто-то все равно придет за этим [фото], и это станет проблемой. Было лучше контролировать, сделать все безопасным способом. И сделать с этим что-то хорошее, очевидно, если можешь. Это гораздо лучше», — обратила внимание звезда.

Стоит напомнить, что Анджелина Джоли и Брэд Питт были женаты с 2014 года, однако через два года актриса подала на развод. В качестве причины расставания она указала непримиримые разногласия. Питт и Джоли расторгли союз в 2019 году, а 30 декабря 2024 года после восьми лет судебных разбирательств бракоразводный процесс между звездами подошел к концу. У бывших возлюбленных осталось шестеро детей: 18-летняя Шайло Нувель, 16-летние Нокс Леон и Вивьен Маршелин, 23-летний Мэддокс Шиван, 21-летний Пакс Тьен и 20-летняя Захара Марли.

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«Будет сложно»: Леонид Агутин обратился к живущей в США дочери от Варум
09 февраля 2025, 22:14

Леонид Агутин и Елизавета Варум (Фото: Инстаграм* @agutinleonid)

Певец Леонид Агутин трогательно обратился в соцсетях к живущей в Соединенных Штатах Америки дочери.
В честь 26-летия дочки исполнитель поделился в личном блоге фотографиями Елизаветы и поздравил ее с праздником.

Леонид трогательно поздравил девушку, отметив, что у него выросла очень талантливая дочь, которой они с мамой Анжеликой Варум могут гордиться.

«С днем рождения, крутышка наша! Горжусь тобой хотя бы просто потому, что ты такой интересный человек. Любуюсь тобой. Еле сдерживаю себя, чтобы не болтать о тебе со всеми, кого я знаю, ведь у них тоже есть дети. Смотрю на тебя и вижу классную девчонку, взрослого человека, бесконечно талантливую, сильную и нежную молодую женщину. Мы тебя любим и поздравляем — и тебя, и себя — с твоим рождением! Держись! Будет сложно, но интересно!» — поздравил певец дочь.

Сейчас дочь Агутина живет в Майами, где и пытается построить музыкальную карьеру. Еще она встречается с американцем, на которого у нее серьезные намерения.

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«Ошибочка вышла»: бывшая Виторгана прокомментировала сообщения о свадьбе
09 февраля 2025, 22:01

Нино Нинидзе (Фото: Инстаграм* @ninosha13)

Недавно появились слухи о том, что экс-возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе планирует свадьбу с 33-летним Михаилом Кремером. Актриса впервые прокомментировала эту информацию.
Нино показала букет из белых тюльпанов от поклонников. В нем была записка, в которой артистку поздравили с предстоящим замужеством и новым фильмом.

«Желаю невероятного счастливого нового этапа жизни во всех сферах и смыслах», — говорилось в тексте открытки.

Нинидзе высмеяла подарок. Похоже артистка не выходит замуж, как до этого писали журналисты.

«Ну как бы спасибо. Но как бы «ошибочка вышла», — обратила внимание Нино в своем Teлеграм-канале.

Звезда ранее находилась в отношениях с актером Максимом Виторганом. В 2022 году появились слухи о расставании влюбленных. Сейчас бывший муж Ксении Собчак встречается с Анной Коротковой, а Нино с Михаилом Кремером.

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#отношения
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#свадьба
#актриса
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