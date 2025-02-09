«Мы всегда останемся семьей»: Деми Мур каждую неделю видится с тяжелобольным бывшим мужем Брюсом Уиллисом

Деми Мур (фото: Instagram* @demimoore)
Голливудская актриса Деми Мур высказалась об отношениях с бывшим мужем Брюсом Уиллисом. Она назвала его частью своей семьи, пишет издание Variety.
В 2022 году у американского актёра диагностировали лобно-височную деменцию и афазию. Несмотря на то, что Уиллис и Мур развелись ещё в 2000 году, они сохранили тёплые отношения и продолжают воспитывать троих детей.
Брюс Уиллис (фото: Instagram @dobledebruce)
Актриса рассказала, что навещает бывшего мужа, его жену и детей каждую неделю. Она делает это для того, чтобы вся семья ощутила поддержку друг друга.
Деми выразила надежду на то, что её опыт вдохновит кого-то и даст понять, что существует жизнь после развода и есть способы остаться любящими, но разведёнными родителями.
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*запрещён в РФ
«Мы всегда останемся семьей, просто в другой форме. Я рядом, потому что так поступают с людьми, которых любят», – отметила Мур.
Брюс Уиллис (фото: Instagram @dobledebruce)
Актриса рассказала, что навещает бывшего мужа, его жену и детей каждую неделю. Она делает это для того, чтобы вся семья ощутила поддержку друг друга.
Деми выразила надежду на то, что её опыт вдохновит кого-то и даст понять, что существует жизнь после развода и есть способы остаться любящими, но разведёнными родителями.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова