«Это странная вещь»: Анджелина Джоли объяснила, почему продала фото своих новорожденных детей

Анджелина Джоли (Фото: Инстаграм* @angelinajolie)
Анджелина Джоли рассказала, почему продала фото своих новорожденных малышей. Она заявила, что приняла это решение ради безопасности близнецов Нокса и Вивьен, сообщила газета New York Post.
В 2008 году Анджелина Джоли и Брэд Питт продали первые кадры своих близнецов Нокса и Вивьен журналу People. Звездная пара получила за фотографии 14 миллионов долларов. Средства они направили в свой благотворительный фонд помощи детям Jolie-Pitt Foundation. Актриса поделилась, что подобное решение супруги приняли из-за чрезмерного внимания папарацци к малышам в будущем.
Стоит напомнить, что Анджелина Джоли и Брэд Питт были женаты с 2014 года, однако через два года актриса подала на развод. В качестве причины расставания она указала непримиримые разногласия. Питт и Джоли расторгли союз в 2019 году, а 30 декабря 2024 года после восьми лет судебных разбирательств бракоразводный процесс между звездами подошел к концу. У бывших возлюбленных осталось шестеро детей: 18-летняя Шайло Нувель, 16-летние Нокс Леон и Вивьен Маршелин, 23-летний Мэддокс Шиван, 21-летний Пакс Тьен и 20-летняя Захара Марли.
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«Это странная вещь, которую приходится делать, но это был своего рода лучший вариант, это было ради их безопасности. Дело в том, что кто-то все равно придет за этим [фото], и это станет проблемой. Было лучше контролировать, сделать все безопасным способом. И сделать с этим что-то хорошее, очевидно, если можешь. Это гораздо лучше», — обратила внимание звезда.
Стоит напомнить, что Анджелина Джоли и Брэд Питт были женаты с 2014 года, однако через два года актриса подала на развод. В качестве причины расставания она указала непримиримые разногласия. Питт и Джоли расторгли союз в 2019 году, а 30 декабря 2024 года после восьми лет судебных разбирательств бракоразводный процесс между звездами подошел к концу. У бывших возлюбленных осталось шестеро детей: 18-летняя Шайло Нувель, 16-летние Нокс Леон и Вивьен Маршелин, 23-летний Мэддокс Шиван, 21-летний Пакс Тьен и 20-летняя Захара Марли.
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Ольга Енгалычева