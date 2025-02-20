Терпела измены и делала аборты по воле мужа: как живет экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина и в чем она упрекнула Пугачеву

Наталия Гулькина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Жизнь Наталии Гулькиной на первый взгляд напоминает сказку. Она была солисткой группы «Мираж», собирала полные стадионы, а затем начала сольную карьеру. Однако за этой яркой внешностью скрываются трагедии, предательства, насилие и даже конфликты с Пугачевой. Подробности – в материале «Радио 1».
Аборт в 15 и путь к известности
Наталия Гулькина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Каждый день 15-летняя студентка училища связи добиралась на метро до Таганки, проезжая станцию «Октябрьская». У ворот она ждала подругу, а неподалеку всегда стоял парень в бело-синей куртке, ожидая своего друга. Сначала Наташа не запомнила его лицо, но вскоре поняла, что ей хочется хотя бы мельком встретиться с ним взглядами.
Вскоре Наталия познакомилась с молодым человеком. Завязался роман, который привел к неожиданной беременности. Несмотря на обещания парня помогать с малышом, было принято решение сделать аборт. После этого парень охладел к бывшей возлюбленной. Сергей позже осознал свою ошибку и начал умолять ее о прощении. Девушка решила дать ему второй шанс, особенно после его обещаний, что они создадут семью и у них будет много детей. Однако вскоре Сергея призвали в армию.
Первые месяцы Наташа писала ему теплые письма, но за полгода до его демобилизации она устроилась на практику, где познакомилась с молодым инженером Николаем Гулькиным. Вскоре он сделал ей предложение, и Наташа согласилась.
После окончания училища ей представилась возможность присоединиться к группе «Мираж», что стало переломным моментом в ее жизни. Именно там она смогла раскрыть свой талант и добиться известности на всю страну.
Избиения и финансовые проблемы
По одной из версий, Николай Гулькин не только уставал от постоянной занятости жены, но и имел проблемы с алкоголем, что выливалось в агрессию. Второй брак оказался еще более несчастливым: концертный директор Константин Терентьев не только изменял Наташе, но и заставлял ее делать аборты. Певица прощала ему многое и полностью доверяла ему, что в итоге привело к финансовым проблемам и банкротству.
Позже поклонники артистки заметили, что судьба обошлась с Терентьевым жестоко: он так и не нашел личного счастья и умер от инсульта на улице спустя десять лет.
В 2022 году в программе «Звезды сошлись» артистка представила своего нового избранника — Рамзеса Тлякодугова. Бодибилдер, младший на 13 лет, вновь пробудил в певице любовь к себе и спорту, что создало больше точек соприкосновения в их отношениях.
Обвинения в адрес Пугачевой
Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В 2021 году в интервью Елене Ханге она отметила, что для достижения успеха в музыкальной индустрии недостаточно лишь таланта — важны связи, финансовые ресурсы и поддержка звезд первой величины. При этом Гулькина подчеркивала, что лично ей Пугачева не мешала.
«Нет честности и справедливости в том, что кто-то просто приходит и становится звездой. Ранее я, как наивная девушка, верила в это. Думала, что если я хорошо пою, Алла Борисовна меня услышит и поможет. Но на самом деле все обстоит иначе! Я знаю множество певиц, которых заметила Алла Борисовна, но они так и не добились успеха. Кто-то может сказать, что это миф. Но это не так! Все знают, что когда-то Кобзон решал, кому быть на сцене, а кому — нет. Алла имеет огромное влияние и может одним звонком решить судьбу человека на Первом канале», — заявила артистка.
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