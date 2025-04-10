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«Ты родишь дебила из-за моей пьяной крови!»: аборт от алкоголика и измены мужа. Как живет звезда «Миража» Маргарита Суханкина

Маргарита Суханкина (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Маргарита Суханкина (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В 80-е её голос звучал из многих магнитофонов. Маргарита Суханкина — солистка легендарного «Миража». Она скрывала ото всех личную драму, которая происходила в жизни. Подробнее — в материале «Радио 1».

Юность и талант

Родилась Маргарита 10 апреля 1964 года. Её семья была склонна к точным наукам, но она сама уже с четырех лет проявляла способности к музыке. Это заметила воспитательница в детском саду и девочку отвели в музыкальную школу. Уже в 1975 году, благодаря голосу, девочка попала на Всесоюзное радио, начала гастроли по СССР, а потом за границей. Юность Маргариты была яркой: Участие в конкурсах, первые выступления, взлеты и падения.

Иностранный брак

Студентка консерватории отправилась на стажировку в Германию. Тогда Суханкиной было 24 года. Там она встретила бизнесмена из Хорватии по имени Антун Маруна. Роман был стремителен. Пара обвенчалась в католической церкви в Югославии. Девушка взяла фамилию мужа. Счастливая семейная жизнь длилась недолго. Муж потребовал, чтобы Маргарита отказалась от выступлений и отдала себя быту. Но она не могла бросить сцену. Брак распался через два года, когда вернувшись с гастролей Маргарита застала мужа с другой женщиной. Но после развода девушка не стала менять фамилию, и на то были свои причины.

За весь «Мираж»

К этому моменту Маргарита Марун была ведущей солисткой Большого театра, а за сценой она записала десятки хитов для группы «Мираж». Девушка не хотела ставить своё имя рядом с популярными песнями, потому что боялась, что это может помешать оперной карьере. Под фонограмму артистки на сцену выходили такие как Татьяна Овсиенко, Наталья Ветлицкая и Ирина Салтыкова.

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Второй и третий брак

Маргарита все еще пыталась устроить свою личную жизнь. Избранником певицы стал композитор Александр, музыкант Большого театра. Маргарита вверила, что сможет вытащить творческого человека из алкогольной зависимости, но ошиблась. Когда она забеременела муж сказал:

«Ты родишь дебила из-за моей пьяной крови!»

Мужчина избивал Маргариту и под его гнётом она согласилась на аборт на позднем сроке. Через несколько месяцев она снова забеременела, но на восьмом месяце ребёнок погиб из-за инфекции, которая была связана с прошлым абортов. Суханкина решает не сдаваться и искать своё счастье. Концертмейстер из Большого театра, оказался «маменькиным сынком». Он хотел, чтобы Маргарита переехала в дом к его маме и была рядом с ним.

Последний союз

Маргарита встретила отставного военного инженера. Сначала он не принимал творческую карьеру своей избранницы, но вскоре смирился с этим. Но разногласия, ссоры и недопонимания привели пару к очередному разрыву. Но измена мужа была последней точкой.

Возвращение в «Мираж»

В начале 2000-х Андрей Литягин, основатель группы, решил возродить ее уже с настоящим голосом, с Маргаритой. Первый альбом вышел в 2004 году. Маргарита — солистка.

Маргарита Суханкина (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Свои дети

Девушка всегда хотела стать матерью. Из-за здоровья врачи запретили ей рожать, поэтому она решила усыновить детей. В 2013 году она взяла сразу двоих: четырехлетнего мальчика Сергея и трехлетнюю девочку Леру. Этот процесс был тяжелым. Дети из неблагополучных семей требовали много внимания и любви. Маргарита тратила очень много сил на их воспитания, помогая привыкнуть к новой семье и дому.

Биологические родители хотели отобрать детей в 2014 году. Ситуация попала в СМИ. Вскрылись подробности жизни пары. Отец провел в тюрьме годы, имея пять судимостей, мать лишена прав на детей. Но все закончилось победой Маргариты.

Всплеск популярности и новая жизнь

Новая волна популярности пришла к женщине после сериала «Слово пацана». Режиссер включил в работу песни известной группы: «Музыка нас связала», «Новый герой», «Снова вместе» и «Я не шучу». Маргарита говорила, что очень гордится этим. На сегодняшний день Маргарита Суханкина продолжает творческую карьеру: сольные концерты, телевизионные проекты, интервью.

Артистка сбросила вес со 100 до 70 килограммов, занялась спортом и изменила имидж. Она прошла через много трудностей, но осталась непоколебима.

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«Вечером тошнило и рвало»: Вика Цыганова рассказала о посещении концерта Леонтьева
Певица Вика Цыганова рассказала о плохих впечатлениях от концерта Леонтьева
10 апреля 2025, 10:55

Виктория (Вика) Цыганова (Фото: Телеграм @vika_tsyganova63)

Певица и общественница Вика Цыганова (при рождении — Виктория Жукова. — Прим. ред.) никогда не жалела резких слов в адрес коллег-артистов, которые ей по разным причинам активно не нравятся. На этот раз ей досталось Льву Лещенко и Валерию Леонтьеву.
В разговоре с ведущим программы «Откройте, Давид!» 62-летняя актриса, певица, композитор и модельер сказала, что была крайне разочарована выступлением звезды советской и российской эстрады. Её возмутило то, как вёл себя 76-летний исполнитель хитов про светофор, солнечные дни, дельтаплан и других песен разных лет и даже эпох. Цыганова убеждена: артист в первую очередь должен держать себя соответственно возрасту, так как является публичным человеком, на него, что называется, люди смотрят.

«Вот я пришла на концерт суперзвезды, и меня потом рвало полвечера, потому что моя тонкая структура, так сказать, нервная, не перенесла то, что я увидела. Меня Вадик (муж) потом отругал и не велел больше ходить "на этого Леонтьева". Мне было очень плохо. Причем человек ничего плохого не сделал, но так вел себя… раздевался», — вспоминала артистка.

С Лещенко Вика не была так сурова. Она назвала его просто самым заурядным и обычным певцом, отметив, правда, что композицию «День Победы» тому исполнять не следовало.

«Это моя песня! Может быть, потому что моя фамилия Жукова — по деду, по отцу. Может быть, потому что отец Георгий, может, потому что я Виктория. Но я эту песню чувствую каждой клеточкой своей души. "День Победы" я лучше всех пою. И уж конечно лучше Лещенко», — заключила Вика Цыганова.

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«Это аморально»: Маша Малиновская резко раскритиковала участницу «Битвы экстрасенсов» Лину Джебисашвили
Маша Малиновская раскритиковала участницу «Битвы экстрасенсов» Лину Джебисашвили
10 апреля 2025, 10:44

Маша Малиновская и Лина Джебисашвили (фото: Telegram @ILoveMashaMalinovskaya и ВКонтакте @sulebilina)

Маша Малиновская жёстко раскритиковала звезду мистического шоу Лину Джебисашвили. Телеведущая считает всех экстрасенсов шарлатанами.
44-летняя Малиновская недолго продержалась в шоу «Сокровища императора». Но уже успела поругаться с напарницей и соперниками. На проекте она также заявила, что не верит к экстрасенсорику и считает, что ясновидящие обманывают людей. Это был удар по одной из участниц – Лине Джебисашвили, участнице шоу «Новая битва экстрасенсов».

В шоу Александра Арзанова «Все реалити» телеведущая вновь высказала своё мнение, заявив, что экстрасенсы – это шарлатаны, которые наживаются на людях, готовых отдать последнее, что у них есть.

«Это аморально. Такие люди, как Лина... это бесчеловечно. Это мошенники», – заявила Малиновская.
Телеведущая добавила, что, если бы существовали люди, способные заглядывать в будущее и читать мысли, то на свете было бы много миллионеров, выигравших лотереи.

Арзанов напомнил собеседнице, что на шоу Джебисашвили заявила, что и сама борется с экстрасенсами-шарлатанами. Однако это не переубедило Малиновскую.

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Екатерина Гусева почтила память Евгения Кунгурова в годовщину его смерти
10 апреля 2025, 10:36

Екатерина Гусева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

48-летняя актриса и певица Екатерина Гусева вспомнила своего партнера по программе «Романтика романса» Евгения Кунгурова в годовщину его трагической смерти. Гусева опубликовала в социальных сетях трогательные кадры с их последнего совместного выступления, где они исполнили известную композицию Анны Герман и Льва Лещенко «Эхо любви».
«Ровно год назад ушел из жизни Женя... Это наше последнее с ним выступление. Сегодня в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского состоится вечер памяти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова», — написала Екатерина под видео.

Под постом Гусевой подписчики выразили свои соболезнования и поделились воспоминаниями о Кунгурове.

«Вечная память Евгению! Прекрасно поете!», «Добрая память о тебе, Женечка Кунгуров, в наших сердцах... Помним, любим и бесконечно скорбим... Невосполнимая утрата для всех...», «Как жаль, что ушел и не помогли ему», «Какой голос! Какой мужчина!», — отмечали пользователи в комментариях.

Память о талантливом артисте продолжает жить в сердцах его поклонников и коллег.

Евгений Кунгуров — певец с уникальным баритоном, который успешно совмещал оперное искусство и эстрадную музыку. Его талант был отмечен на различных классических и популярных музыкальных конкурсах. Артист часто появлялся в телешоу и активно участвовал в концертах. Предварительной причиной его смерти стали травмы, несовместимые с жизнью, полученные в результате суицида.

Некоторые источники сообщили, что у Кунгурова были проблемы с психическим здоровьем, он находился под наблюдением психиатра в частной клинике. Считается, что его трудности могли быть связаны с алкогольной зависимостью, которая возникла на фоне славы.

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Басков прокомментировал возвращение Сергея Лазарева в шоу «Ну-ка, все вместе!»
10 апреля 2025, 10:34

Сергей Лазарев (Фото: Телеграм, @lazarev_official)

Певец Николай Басков поделился подробностями о возвращении своего коллеги Сергея Лазарева в шоу «Ну-ка, все вместе!». Об этом пишет «Страсти».
Как стало известно, для того чтобы привлечь Лазарева обратно в проект, руководству канала пришлось расстаться с некоторыми членами «сотни», с которыми у Сергея ранее возникали конфликты.

Басков признался, что сам отказывался вести шоу без Лазарева и поставил условие его возвращения. Напомним, что причиной ухода Сергея из программы стали постоянные споры с другими судьями, которые вызывали у него стресс и нервозность. Создатели проекта сделали шаг навстречу и попрощались с недругами Лазарева, включая фониатра Льва Рудина.

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Татьяна Лютаева показала дочку Агнии Дитковските от загадочного ухажера
10 апреля 2025, 09:53

Татьяна Лютаева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Татьяна Лютаева, известная по роли в фильме «Гардемарины, вперед!», поделилась трогательными моментами из жизни своей внучки Ники, поздравив её с днем рождения. В этом году Татьяна отмечает свой 60-летний юбилей и успела трижды стать бабушкой.
Ника — дочь Агнии Дитковските, которая воспитывает троих детей. Первенец Фёдор появился на свет в 2014 году от актёра Алексея Чадова, а в 2017 году у Агнии родилась девочка Ника. Информация об отце второго ребенка остается в секрете.

На своих страницах в социальных сетях Лютаева опубликовала трогательные фотографии Ники, на которых девочка играет у воды с распущенными черными волосами. Она была одета в легкий белый топ и длинную юбку.

«Будь счастлива!» — написала Татьяна в поздравлении к имениннице.

Ника (Фото: Instagram* @lyutaeva_tatiana)

На одном из снимков Ника позирует у воды, а на другом пытается забраться на дерево, чтобы достать воздушный шарик в форме восьмерки — символа её дня рождения.

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