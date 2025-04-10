«Ты родишь дебила из-за моей пьяной крови!»: аборт от алкоголика и измены мужа. Как живет звезда «Миража» Маргарита Суханкина

Певица и общественница Вика Цыганова (при рождении — Виктория Жукова. — Прим. ред.) никогда не жалела резких слов в адрес коллег-артистов, которые ей по разным причинам активно не нравятся. На этот раз ей досталось Льву Лещенко и Валерию Леонтьеву.