«Ты родишь дебила из-за моей пьяной крови!»: аборт от алкоголика и измены мужа. Как живет звезда «Миража» Маргарита Суханкина

Маргарита Суханкина (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
В 80-е её голос звучал из многих магнитофонов. Маргарита Суханкина — солистка легендарного «Миража». Она скрывала ото всех личную драму, которая происходила в жизни. Подробнее — в материале «Радио 1».
Юность и талантРодилась Маргарита 10 апреля 1964 года. Её семья была склонна к точным наукам, но она сама уже с четырех лет проявляла способности к музыке. Это заметила воспитательница в детском саду и девочку отвели в музыкальную школу. Уже в 1975 году, благодаря голосу, девочка попала на Всесоюзное радио, начала гастроли по СССР, а потом за границей. Юность Маргариты была яркой: Участие в конкурсах, первые выступления, взлеты и падения.
Иностранный бракСтудентка консерватории отправилась на стажировку в Германию. Тогда Суханкиной было 24 года. Там она встретила бизнесмена из Хорватии по имени Антун Маруна. Роман был стремителен. Пара обвенчалась в католической церкви в Югославии. Девушка взяла фамилию мужа. Счастливая семейная жизнь длилась недолго. Муж потребовал, чтобы Маргарита отказалась от выступлений и отдала себя быту. Но она не могла бросить сцену. Брак распался через два года, когда вернувшись с гастролей Маргарита застала мужа с другой женщиной. Но после развода девушка не стала менять фамилию, и на то были свои причины.
За весь «Мираж»К этому моменту Маргарита Марун была ведущей солисткой Большого театра, а за сценой она записала десятки хитов для группы «Мираж». Девушка не хотела ставить своё имя рядом с популярными песнями, потому что боялась, что это может помешать оперной карьере. Под фонограмму артистки на сцену выходили такие как Татьяна Овсиенко, Наталья Ветлицкая и Ирина Салтыкова.
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Второй и третий бракМаргарита все еще пыталась устроить свою личную жизнь. Избранником певицы стал композитор Александр, музыкант Большого театра. Маргарита вверила, что сможет вытащить творческого человека из алкогольной зависимости, но ошиблась. Когда она забеременела муж сказал:
«Ты родишь дебила из-за моей пьяной крови!»
Мужчина избивал Маргариту и под его гнётом она согласилась на аборт на позднем сроке. Через несколько месяцев она снова забеременела, но на восьмом месяце ребёнок погиб из-за инфекции, которая была связана с прошлым абортов. Суханкина решает не сдаваться и искать своё счастье. Концертмейстер из Большого театра, оказался «маменькиным сынком». Он хотел, чтобы Маргарита переехала в дом к его маме и была рядом с ним.
Последний союзМаргарита встретила отставного военного инженера. Сначала он не принимал творческую карьеру своей избранницы, но вскоре смирился с этим. Но разногласия, ссоры и недопонимания привели пару к очередному разрыву. Но измена мужа была последней точкой.
Возвращение в «Мираж»В начале 2000-х Андрей Литягин, основатель группы, решил возродить ее уже с настоящим голосом, с Маргаритой. Первый альбом вышел в 2004 году. Маргарита — солистка.
Маргарита Суханкина (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)
Свои детиДевушка всегда хотела стать матерью. Из-за здоровья врачи запретили ей рожать, поэтому она решила усыновить детей. В 2013 году она взяла сразу двоих: четырехлетнего мальчика Сергея и трехлетнюю девочку Леру. Этот процесс был тяжелым. Дети из неблагополучных семей требовали много внимания и любви. Маргарита тратила очень много сил на их воспитания, помогая привыкнуть к новой семье и дому.
Биологические родители хотели отобрать детей в 2014 году. Ситуация попала в СМИ. Вскрылись подробности жизни пары. Отец провел в тюрьме годы, имея пять судимостей, мать лишена прав на детей. Но все закончилось победой Маргариты.
Всплеск популярности и новая жизньНовая волна популярности пришла к женщине после сериала «Слово пацана». Режиссер включил в работу песни известной группы: «Музыка нас связала», «Новый герой», «Снова вместе» и «Я не шучу». Маргарита говорила, что очень гордится этим. На сегодняшний день Маргарита Суханкина продолжает творческую карьеру: сольные концерты, телевизионные проекты, интервью.
Артистка сбросила вес со 100 до 70 килограммов, занялась спортом и изменила имидж. Она прошла через много трудностей, но осталась непоколебима.
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