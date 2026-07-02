«Ты всё ещё жив»: Сын Михаила Круга трогательно обратился к нему в годовщину гибели певца
Сын Михаила Круга Александр почтил память отца в годовщину гибели шансонье
1 июля исполнилось 24 года со дня гибели короля русского шансона Михаила Круга. Артиста убили в собственном доме в Твери в 2002 году, когда ему было 40 лет.
В годовщину трагедии сын исполнителя Александр Круг, который сегодня развивает музыкальную карьеру, опубликовал в личном блоге одно из последних совместных воспоминаний об отце. Он посвятил ему трогательное обращение.
«24 года, как тебя нет. Папа. Ты всё ещё жив в сердцах каждого из нас. Твои песни дают ощущение, что ты всё ещё рядом и поддерживаешь меня и маму. Нам не хватает тебя, мы безумно любим тебя. Твой сын, Саша», — говорится в публикации.К записи присоединилась и вдова музыканта Ирина Круг. Она поделилась постами радио «Шансон», посвящёнными памяти исполнителя хита «Владимирский централ».
Расследование убийства Михаила Круга завершилось спустя годы. Виновными признали участников преступной группировки «Тверские волки». По версии следствия, нападение планировалось как инсценировка ограбления после отказа певца выплачивать деньги криминальному авторитету Александру Костенко.
Непосредственным исполнителем преступления следствие назвало Дмитрия Веселова, которого позднее убил киллер ОПГ Александр Осипов. Последний в настоящее время отбывает пожизненное наказание. Ещё одного участника нападения — Александра Агеева — также приговорили к пожизненному лишению свободы.