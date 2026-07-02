«Ты всё ещё жив»: Сын Михаила Круга трогательно обратился к нему в годовщину гибели певца

02 июля 2026, 20:55

Сын Михаила Круга Александр почтил память отца в годовщину гибели шансонье

Михаил Воробьев (Круг) (Фото: кадр из фильма «Апрель» (2001)

1 июля исполнилось 24 года со дня гибели короля русского шансона Михаила Круга. Артиста убили в собственном доме в Твери в 2002 году, когда ему было 40 лет.





В годовщину трагедии сын исполнителя Александр Круг, который сегодня развивает музыкальную карьеру, опубликовал в личном блоге одно из последних совместных воспоминаний об отце. Он посвятил ему трогательное обращение.





«24 года, как тебя нет. Папа. Ты всё ещё жив в сердцах каждого из нас. Твои песни дают ощущение, что ты всё ещё рядом и поддерживаешь меня и маму. Нам не хватает тебя, мы безумно любим тебя. Твой сын, Саша», — говорится в публикации.