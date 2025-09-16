Сигареты и пиво «Михаил Круг»: вдова шансонье выводит имя мужа в бизнес

16 сентября 2025, 12:30

Ирина Круг зарегистрировала бренд с именем покойного мужа

Ирина и Михаил Круг (Фото: Instagram* / @irinakrug)

Певица Ирина Круг — вдова легендарного исполнителя шансона Михаила Круга — зарегистрировала торговую марку с его именем. Как сообщает Mash, сегодня артистка получила уведомление от Роспатента: теперь у неё официальное право использовать имя мужа в коммерческих целях. Заявку на регистрацию она подала ещё в феврале 2024 года.