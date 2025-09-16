Сигареты и пиво «Михаил Круг»: вдова шансонье выводит имя мужа в бизнес
Певица Ирина Круг — вдова легендарного исполнителя шансона Михаила Круга — зарегистрировала торговую марку с его именем. Как сообщает Mash, сегодня артистка получила уведомление от Роспатента: теперь у неё официальное право использовать имя мужа в коммерческих целях. Заявку на регистрацию она подала ещё в феврале 2024 года.
Судя по зарегистрированным категориям, Ирина планирует выпускать под брендом «Михаил Круг» целую линейку товаров — от пива и сигарет до чая, кофе, вейпов, алкоголя, мясной продукции и даже сигар. Таким образом, имя шансонье станет не только частью культурного наследия, но и коммерческого.
Напомним, Михаил Круг трагически погиб 1 июля 2002 года — в его дом в Тверской области ворвались преступники. У артиста остались двое сыновей: Александр Круг (23 года) и Дмитрий Воробьёв (37 лет).
*принадлежит Meta, запрещённой в России
Читайте также: