Стало известно, из-за чего Наталья Бардо решила уволить личного водителя

03 марта 2026, 17:22

Актриса Наталья Бардо объяснила увольнение личного водителя ростом цен

Наталья Бардо (Фото: Instagram* @bardonata)

Актриса Наталья Бардо приняла решение отказаться от услуг семейного водителя и рассказала об этом на первом международном конкурсе красоты «Мисс БРИКС — 2026».





В беседе с корреспондентом NEWS.ru Бардо объяснила, что послужило причиной такого шага. По словам знаменитости, они с супругом провели анализ семейного бюджета и пришли к выводу, что содержание шофёра требует значительных расходов.

«С мужем мы обсуждали, что мы уволим водителя. Хотим пересчитать наши траты. Сейчас всё очень подорожало», — заявила артистка.



