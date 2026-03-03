Стало известно, из-за чего Наталья Бардо решила уволить личного водителя
Актриса Наталья Бардо приняла решение отказаться от услуг семейного водителя и рассказала об этом на первом международном конкурсе красоты «Мисс БРИКС — 2026».
В беседе с корреспондентом NEWS.ru Бардо объяснила, что послужило причиной такого шага. По словам знаменитости, они с супругом провели анализ семейного бюджета и пришли к выводу, что содержание шофёра требует значительных расходов.
«С мужем мы обсуждали, что мы уволим водителя. Хотим пересчитать наши траты. Сейчас всё очень подорожало», — заявила артистка.Наталья добавила, что теперь обязанности по управлению автомобилем они возьмут на себя, а освободившиеся средства направят на другие нужды семьи.
