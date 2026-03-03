Стало известно о неожиданном кандидате на пост ректора Школы-студии МХАТ
Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский может возглавить Школу-студию МХАТ. Эту новость «Коммерсанту» подтвердили источник, близкий к учёному совету вуза, и собеседник в окружении самого актёра.
Отмечается, что сам Хабенский никак не комментирует эти сведения. По информации первого источника, среди возможных кандидатов на пост ректора рассматривают Вадима Верника, который занимает должность заместителя директора МХТ по связям с общественностью.
При этом устав Школы-студии запрещает ректору совмещать своё назначение с другой оплачиваемой руководящей работой внутри или за пределами института. Однако из этого правила есть исключение — художественно-творческое руководство.
