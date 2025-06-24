Женатый Стас Михайлов засмотрелся на грудь звезды экс-участницы «Дома-2»
Стас Михайлов с интересом рассматривает грудь Анастасии Балинской
В сети появились фото, на которых известный певец Стас Михайлов запечатлен с бывшей участницей «Дома-2» Анастасией Балинской.
Внимание пользователей привлекло то, что, судя по снимкам, взгляд Михайлова был прикован к груди Балинской.
«Симпатия взаимная, так получается?», — задалась вопросом девушка.Ранее мы писали о том, что Стас Михайлов попал в поле зрения ФНС из-за долга по налогам в размере 886 тысяч рублей.
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