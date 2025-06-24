Женатый Стас Михайлов засмотрелся на грудь звезды экс-участницы «Дома-2»

24 июня 2025, 13:10

Стас Михайлов с интересом рассматривает грудь Анастасии Балинской

Стас Михайлов ( Фото Instagram* @stas_mihailoff )

В сети появились фото, на которых известный певец Стас Михайлов запечатлен с бывшей участницей «Дома-2» Анастасией Балинской.





Внимание пользователей привлекло то, что, судя по снимкам, взгляд Михайлова был прикован к груди Балинской.





«Симпатия взаимная, так получается?», — задалась вопросом девушка.