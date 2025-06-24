«Не верится»: Кудрявцева показала фото с Валентиной Талызиной

Лера Кудрявцева опубликовала фото с Валентиной Талызиной
Лера Кудрявцева и Валентина Талызина (Фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Российская телеведущая Лера Кудрявцева выразила свои соболезнования в связи со смертью актрисы Валентины Талызиной. Кудрявцева поделилась воспоминаниями о последней встрече с Валентиной Илларионовной в своём блоге.



21 июня 90-летняя народная артистка ушла из жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Актриса боролась с тяжёлой стадией рака поджелудочной железы. Но несмотря на неизлечимый недуг, Талызина вела активный образ жизни и за четыре дня до смерти снялась в телешоу.

Валентина Илларионовна стала участницей шоу «Секрет на миллион» в котором пообщалась с Лерой Кудрявцевой. Кудрявцева печально отметила, что не ожидала такого скорого ухода актрисы из жизни.

«Не верится, что так», — с горечью подписала Лера фото.
На интервью Талызина пришла с лёгким макияжем и в красивом ярком наряде. Лера вспомнила, что пошутила о том, как они вместе с артисткой погуляют на её 100-летии.

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Ольга Щелокова

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