«Не верится»: Кудрявцева показала фото с Валентиной Талызиной

24 июня 2025, 11:38

Лера Кудрявцева опубликовала фото с Валентиной Талызиной

Лера Кудрявцева и Валентина Талызина (Фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Российская телеведущая Лера Кудрявцева выразила свои соболезнования в связи со смертью актрисы Валентины Талызиной. Кудрявцева поделилась воспоминаниями о последней встрече с Валентиной Илларионовной в своём блоге.





21 июня 90-летняя народная артистка ушла из жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Актриса боролась с тяжёлой стадией рака поджелудочной железы. Но несмотря на неизлечимый недуг, Талызина вела активный образ жизни и за четыре дня до смерти снялась в телешоу.



Валентина Илларионовна стала участницей шоу «Секрет на миллион» в котором пообщалась с Лерой Кудрявцевой. Кудрявцева печально отметила, что не ожидала такого скорого ухода актрисы из жизни.

«Не верится, что так», — с горечью подписала Лера фото.