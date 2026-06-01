«То, что я вижу, шокирует»: Пригожин призвал срочно вернуть субординацию детям

01 июня 2026, 13:40

Иосиф Пригожин заявил о необходимости формировать у детей чувство субординации

Иосиф Пригожин заявил, что взрослые должны формировать у детей чувство субординации. По словам продюсера, современные молодые люди стремительно взрослеют, но иногда теряют культурное воспитание.





В беседе с NEWS.ru Пригожин отметил: дети — это будущее и продолжение взрослых. Поэтому старшие обязаны сделать всё, чтобы молодёжь чувствовала себя счастливой.

«Дети сейчас очень рано взрослеют из-за информационного поля, которое нас охватило, и субординация у них теряется. Это очень плохо. То, что я иногда вижу, меня сильно шокирует. У них много знаний, но мы должны сделать воспитание культуры трендом. Мне кажется, мы должны это сберечь», — высказался Иосиф Игоревич.