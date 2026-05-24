Том Харди со скандалом покинул проект «Гангстерленд» после ссоры с продюсерами
Актер Том Харди не примет участия в съемках третьего сезона криминальной драмы «Гангстерленд». Как сообщает Variety, причиной стали постоянные конфликты знаменитости на съемочной площадке.
Второй сезон сериала отсняли еще в марте, но продюсеры решили не продлевать сотрудничество с Харди. По данным источников издания, напряженность возникла из‑за разногласий актера с шоураннером Джезом Баттервортом и другими членами творческой команды.
Проблемы с коммуникацией у Харди отмечались и ранее. Например, во время съемок картины «Безумный Макс: Дорога ярости» у него возник конфликт с партнёршей Шарлиз Терон. Режиссёру Джорджу Миллеру приходилось прилагать дополнительные усилия, чтобы убедить голливудскую звезду выйти из трейлера и вернуться к работе.
Кроме того, в конце апреля появилась информация о том, что Харди планирует взять длительный перерыв в карьере из‑за проблем со здоровьем. По словам актера, он перенес две операции на коленях и страдает от грыжи межпозвоночного диска.
