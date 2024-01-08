Тарасова раскритиковала дочь Тутберидзе и её партнёра Смолкина

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвергла критике потенциал танцевальной пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.
«Матч ТВ» пишет, что, по мнению Тарасовой, дочь тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина, не демонстрируют высоких результатов.
Дэвис и Смолкин будут участвовать в чемпионате Европы 2024 года, который пройдет в литовском Каунасе с 8 по 14 января. Фигуристы из России не поучаствуют в турнире из-за санкций ISU.
Ранее Skating Lesson пишет, что дочери Тутберидзе Диане Дэвис и Глебу Смолкину разрешили сменить спортивное гражданство.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила танцевальному дуэту Диана Дэвис/Глеб Смолкин сменить спортивное гражданство. Об этом написал журналист Дейв Лиз. Они получили гражданство Грузии.
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«Они ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе. Глеба вообще никто не знал», —говорит Татьяна Тарасова.
Ранее Skating Lesson пишет, что дочери Тутберидзе Диане Дэвис и Глебу Смолкину разрешили сменить спортивное гражданство.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила танцевальному дуэту Диана Дэвис/Глеб Смолкин сменить спортивное гражданство. Об этом написал журналист Дейв Лиз. Они получили гражданство Грузии.
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Мария Фирсова