Тарасова поддержала российских фигуристов, которые меняют гражданство

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала смену гражданства российскими фигуристами.
По мнению Тарасовой, «правильно делают, что уходят». Ведь спорт — это их жизнь и профессия, поэтому им надо выступать, сообщает «Матч ТВ».
Нынешний чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года проходит в литовском Каунасе и закончится 14 января. В соревнованиях приняли участие 24 фигуриста, которые родились в России, но сменили спортивное гражданство.
1 марта прошлого года Международный союз конькобежцев запретил гражданам РФ и Белоруссии участвовать в соревнованиях. Из-за санкций спортсмены не участвовали в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвергла критике потенциал танцевальной пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.
«Матч ТВ» пишет, что, по мнению Тарасовой, дочь тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина, не демонстрируют высоких результатов.
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Нынешний чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года проходит в литовском Каунасе и закончится 14 января. В соревнованиях приняли участие 24 фигуриста, которые родились в России, но сменили спортивное гражданство.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвергла критике потенциал танцевальной пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.
«Матч ТВ» пишет, что, по мнению Тарасовой, дочь тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина, не демонстрируют высоких результатов.
«Они ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе. Глеба вообще никто не знал», —говорит Татьяна Тарасова.Читайте также:
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Мария Фирсова