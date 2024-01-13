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Тарасова поддержала российских фигуристов, которые меняют гражданство

13 января 2024, 11:10
Фото: istockphoto/Екатерина Кузнецова

Фото: istockphoto/Екатерина Кузнецова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала смену гражданства российскими фигуристами.
По мнению Тарасовой, «правильно делают, что уходят». Ведь спорт — это их жизнь и профессия, поэтому им надо выступать, сообщает «Матч ТВ».

Нынешний чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года проходит в литовском Каунасе и закончится 14 января. В соревнованиях приняли участие 24 фигуриста, которые родились в России, но сменили спортивное гражданство.


1 марта прошлого года Международный союз конькобежцев запретил гражданам РФ и Белоруссии участвовать в соревнованиях. Из-за санкций спортсмены не участвовали в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвергла критике потенциал танцевальной пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.
«Матч ТВ» пишет, что, по мнению Тарасовой, дочь тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина, не демонстрируют высоких результатов.

«Они ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе. Глеба вообще никто не знал», —говорит Татьяна Тарасова.
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#фигурное катание
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В Котельниках проложили две народные лыжные трассы
12 января 2024, 22:25

Фото: Istockphoto / Aleksandr Potashev

Для жителей городского округа Котельники в двух парках подготовили народные лыжные трассы. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.
«Для любителей активного отдыха на свежем воздухе в наших Кузьминском и Томилинском лесопарках подготовлены народные лыжные трассы. Дистанция кругов в Кузьминском лесопарке составляет 2600, 2800 и 3600 метров, а в Томилинском лесопарке – 2300 метров. Лыжня укатана и нарезана», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.
Он пожелал жителям отдыхать с удовольствием и пользой для здоровья, заниматься спортом круглый год.

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На озере в Балашихе пройдёт уникальный турнир по уличному хоккею 4х4

Ученикам Каширской спецшколы рассказали о спорте боксёры клуба «Русич»
#спорт
#физкультура
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#сергей жигалкин
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На озере в Балашихе пройдёт уникальный турнир по уличному хоккею 4х4
12 января 2024, 20:46

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Традиционные соревнования по понд-хоккею под открытым небом в формате 4х4 пройдут 17 февраля в городском округе Балашиха. Они состоятся у озера Бабошкино на стадионе «Криогенмаш», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Регистрация на участие в уникальном турнире по понд-хоккею в формате 4х4 продолжается. Оставить заявку можно до 14 февраля на сайте. Там же содержится подробная информация о соревнованиях.

К соревнованиям допускаются все желающие в возрасте от 14 лет. Игры будут проходить в формате 4х4 без вратарей. Состав каждой команды не должен превышать семь человек.

Турнир будет проводиться в любительском и профессиональном дивизионах. По традиции в нём примут участие легенды отечественного хоккея, звёзды КХЛ и популярные блогеры. При благоприятных погодных условиях финальные матчи пройдут на льду озера. Свое участие уже подтвердили 10 коллективов из Москвы, Балашихи, Можайска, Черноголовки и Обнинска.

Всех участников ждут призы и подарки, а гостей - полевая кухня, согревающие напитки, лаунж-зона и развлекательная программа для всей семьи.

Понд-хоккей – разновидность хоккея с шайбой под открытым небом. Игры проходят без вратарей и в четвёрках. В понд-хоккее запрещены силовые удары.

Впервые турнир прошёл в Подмосковье в марте 2022 года. На льду стадиона «Зоркий» в Красногорске собрались более 40 команд.

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#спорт
#минспорт мо
#хоккей
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#балашиха
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#зима
#подмосковье
#московская область
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Тренер Плющев объяснил успехи хоккеиста Панарин семейной поддержкой
12 января 2024, 17:50

Фото: istockphoto.com/Artur Didyk

Российский хоккейный тренер Владимир Плющев отметил хорошую игру спортсмена Артемия Панарина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги, которая, по его мнению, сложилась благодаря благоприятной семейной поддержке и атмосфере.
«У Панарина хороший сезон. Но это логично: человек повзрослел, перестал всякие глупости в соцсетях писать, как было по молодости. Занялся своими семьей и профессией, поэтому, думаю, у него всё нормально будет. Он сосредоточился на своих непосредственных профессиональных обязанностях, а дома его поддерживают. Я так понимаю, у него хорошие тылы. Очень хорошо, когда такие супруга и тесть. То, что он творит на площадке, показывает, что он играет раскованно, что ему ничто не мешает. Остаётся пожелать ему обойтись без травм», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Плющев.

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#кхл
#соревнования
#семья
#хоккей
#спортсмены
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Журова усомнилась в допуске МОК Биды и Лоханова до Игр-2024
12 января 2024, 17:01

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит сбежавших из России фехтовальщиков Сергея Биду и Константина Лоханова до участия в Олимпиаде – 2024.
Она отметила, что такая возможность специально активно муссируется в СМИ для того, чтобы взбудоражить российскую общественность. По её мнению, даже если спортсменов и захотят допустить к Играм, то только в качестве беженцев.

«Я категорически не поверю, что американские спортсмены, которые в этой стране всю жизнь тренировались, будут готовы уступать свои места русским. Я не верю, что эта история реализуется. Если они заявятся и скажут, что готовы, проходят отборы и очень хорошо выступают, но не успевают пройти все процедуры, то, возможно, МОК сможет допустить их в нейтральном статусе, в статусе беженцев. Может быть, МОК и предложит им такой статус — если они согласятся», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Журова.

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#сша
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#спортсмены
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#мок
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Ученикам Каширской спецшколы рассказали о спорте боксёры клуба «Русич»
12 января 2024, 16:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Встречу с членами клуба «Русич» провели для воспитанников Каширской спецшколы, ребятам подарили спортинвентарь и ответили на вопросы об учёбе и спорте, сообщает пресс-служба администрации Каширского городского округа.
«Во встрече приняли участие тренеры боксёрского клуба Дмитрий Данилов и Виталий Ерёмин, а также их воспитанник — призёр региональных, всероссийских и международных соревнований Арсений Жильцов», — говорится в сообщении.
Спортсмены рассказали ребятам о тренировках и соревнованиях, а также о том, как важно не забрасывать общеобразовательные предметы, занимаясь спортом. А в конце встречи ученикам передали подарки: перчатки, шлемы и боксёрскую грушу.

Инициатором встречи стала замдиректора спецшколы по безопасности, член президиума Совета ветеранов ОМВД России по городскому округу Кашира Марина Иванова.

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#кашира
#спорт
#школа
#ученики
#бокс
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Главный арбитр матча КХЛ нецензурно выразился в адрес тренера «Авангарда»
12 января 2024, 16:49

Фото: istockphoto/FotografieLink

Главный арбитр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» из Хабаровска и омским «Авангардом» Денис Наумов во время матча нецензурно выругался в адрес главного тренера Михаила Кравца.
РИА Новости пишет, что это попало в трансляцию матча в Хабаровске. Он закончился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Когда Наумов отъезжал от скамейки, он нецензурно обратился к Кравцу с просьбой «закрыть рот». \

Ранее сообщалось, что 52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Telegram о расставании с супругом, 36-летним хоккеистом Игорем Макаровым.

В браке пара прожила 10 лет.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — написала Лера Кудрявцева.
Кудрявцева и Макаров заключили брак в 2013 году. Пара растила дочь Марию, которой в августе 2023 года исполнилось 5 лет.

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#хоккей
#новости
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В Кашире проведут соревнования по хоккею с мячом в валенках
12 января 2024, 16:37

Фото: iStock/Olga Shefer

Соревнования по хоккею с мячом в валенках состоятся на стадионе «Энергетик» в подмосковной Кашире в субботу, 13 января, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Хоккей с мячом в валенках — это традиционная русская версия известной спортивной игры. Вместо коньков на ногах у спортсменов валенки и унты, а вместо шайбы используется теннисный мяч», — отмечается в сообщении.

Соревнования начнутся в три часа дня. Принять участие приглашают всех желающих.

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#кашира
#спорт
#хоккей
#соревнования
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На старт марафона «Лыжня в Лавру» выйдут не менее 1 тыс участников
12 января 2024, 16:12

Стартовала регистрация для участия в марафоне «Лыжня в Лавру», который пройдёт 23 февраля. Предполагается, что на старт выйдут более 1 тыс лыжников, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Марафон проходит по одному из главных паломнических маршрутов в России в Троице-Сергиеву Лавру. Участники буду состязаться на лыжной трассе в Пушкинском городском округе, созданной ещё в 1980 году. На маршруте можно увидеть такие достопримечательности, как село Радонеж, Хотьков монастырь, музеи-заповедники Абрамцево и Мураново», – уточнили в пресс-службе.
Стартово-финишный городок марафона разместится в деревне Нововоронино. Для участников будут доступны следующие дистанции протяжённостью 50, 25, 12,5, 3 и 1 км. Каждый лыжник, преодолевший дистанцию, получит памятную медаль.

Зарегистрироваться на один из самых популярных лыжных заездов и узнать условия участия в нём можно по ссылке.

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#минспорт мо
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#соревнования
#подмосковье
#московская область
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Журналист Франки назвал условие, при котором будет виден прогресс Миранчука
Журналист Франки: Говорить о прогрессе можно будет, когда он забьёт 10 мячей
12 января 2024, 15:50

Фото: istockphoto.com/XiXinXing

Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки высказался о неплохой игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, однако заметил, что прогресс у спортсмена всё же может наступить.
По его мнению, о прогрессе можно будет заявить тогда, когда игрок забьёт 10 мячей.

«В последних играх он играл неплохо. Но о прогрессе можно будет говорить, если Миранчук забьёт 10 мячей или отдаст столько же результативных передач. Пока не вижу поводов для обсуждения этого футболиста», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Франки.

Известно, что 15 января в Бергамо в ближайшем туре Серии А «Аталанта» дома сыграет с «Фрозиноне».

Ранее российский агент Андрей Талаев сообщал, что полузащитники «Сочи» Кирилл Кравцов и Амир Батырев поедут на сборы с командой.

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#футбол
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