«Трудно говорить»: дочь Филиппа Киркорова прервала молчание и высказалась о смерти дедушки

Бедрос Киркоров с внуками (фото: РИА Новости/Мария Девахина)
Алла-Виктория, 13-летняя дочь Филиппа Киркорова, высказалась о смерти своего дедушки. 92-летнего Бедроса Киркорова не стало во вторник, 18 марта.
В феврале Алла-Виктория вместе с братом Мартином отправилась учиться в частную школу в Дубае. Именно перед отъездом девочка в последний раз видела родственника.
Дочь поп-короля отметила, что очень любила своего дедушку, а сейчас ей очень тяжело подобрать слова, чтобы описать сильную привязанность к нему.
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Дочь поп-короля отметила, что очень любила своего дедушку, а сейчас ей очень тяжело подобрать слова, чтобы описать сильную привязанность к нему.
«Дедушка всегда будет в моём сердце, и всегда буду его помнить. Спасибо за ту любовь, что он мне дал», – заявила Алла-Виктория после трагических вестей.Бедроса Киркорова похоронят в пятницу, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
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Анастасия Чинкова