«Твоя работа»: Мария Кожевникова объяснила, почему вернулась в «Универ»

11 апреля 2026, 20:00

Мария Кожевникова объяснила, почему решила сняться в «Универе. 15 лет спустя»

Актриса Мария Кожевникова объяснила своё решение сняться в сериале «Универ. 15 лет спустя».





В беседе с «Газетой.Ru» артистка призналась, что ушла из проекта на пике популярности, но за пятнадцать лет зрители постоянно спрашивали её: «Когда Аллочка вернётся?».



Кожевникова опасалась, что продолжение окажется слабее оригинала, однако авторы нового сезона смогли заинтересовать её развитием персонажа. Ключевую роль в принятии решения сыграл муж актрисы.

«Он сказал простую, но важную вещь: «Твоя работа — радовать зрителя. Ты для этого пришла в профессию». <...> Поэтому это история не только про меня, а про то, что людям хочется вернуть ту былую магию и вспомнить свои бесшабашные годы», — заявила она.