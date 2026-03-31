«Это слово будет последним»: Слава обратилась к хейтерам после срыва
Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) вновь эмоционально обратилась в соцсетях к хейтерам, затронув тему травли и её последствий.
Артистка, которая недавно пережила срыв во время концерта в Пензе, призналась, что негатив продолжает преследовать её даже во время отдыха на Мальдивах.
В своём обращении певица подчеркнула, что люди часто не задумываются о последствиях своих слов. По её словам, никто со стороны не знает, через что на самом деле проходит человек — какие причины стоят за его слезами, переживаниями или поступками.
Слава дала понять, что за внешней уверенностью может скрываться уязвимость. Она отметила, что даже одно резкое или необдуманное слово, сказанное в неподходящий момент, способно серьёзно повлиять на человека, особенно если он находится в тяжёлом эмоциональном состоянии.
Артистка также намекнула, что подобное давление со стороны окружающих может довести до крайних решений, в том числе самоубийства. В своём послании она призвала быть внимательнее к словам и помнить об ответственности, которую несёт каждый — даже анонимный пользователь в интернете.
