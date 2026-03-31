«Егор всё видел»: Ксения Алфёрова призналась, что потеряла двоих детей от Бероева

31 марта 2026, 18:41

Ксения Алфёрова призналась, что пережила преждевременные роды и потерю детей

Ксения Алфёрова (Фото: Instagram* @ksenialferova)

Актриса Ксения Алфёрова в интервью для Fametime TV рассказала о потере двоих детей от Егора Бероева. Артистка отметила, что справиться с трагедией ей помогла вера.





По словам знаменитости, у них с супругом случились преждевременные роды на достаточно большом сроке. Она подчеркнула, что пережить такое сложно и это остаётся с человеком навсегда.

«Не понимаю, как это возможно сделать без веры. Пары после таких потерь расстаются. Это очень страшное испытание. Мне делали кесарево, Егор всё видел... Потом ты просыпаешься и думаешь, где мой ребёнок, куда его дели. Ты спрашиваешь врачей, где мой ребёнок. Медики смотрят на тебя с опаской и начинают вспоминать телефон психотерапевта... Это очень страшно», — рассказал Ксения.