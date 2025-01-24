У актера из «Друзей» Дэвида Швиммера роман со студенткой на 30 лет моложе него

Дэвид Швиммер/Элиана Джолковски
58-летнего актера Дэвида Швиммера фотографы застали в ресторане в компании с молодой девушкой. Дотошные папарацци выяснили, что это 29-летней студенткой Калифорнийского университета.
Швиммер был одет в черную куртку и клетчатую рубашку, его спутница была в черном топе. Пара не обращала внимания на фотографов, не прерывала беседу и уехала из ресторана на такси.
Известно, что девушку зовут Элиана Джолковски, она учится на медицинском направлении в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. Себя Элиана называет «еврейской активисткой иудейско-корейского происхождения», она соблюдает шаббат и финансово участвует в проектах жертв Холокоста. Девушка активно ведет блоги в социальных сетях, где часто публикует фотографии своих котов — Кена и Йонса.
Дэвид Швиммер получил известность после роли Росса в комедийном сериале «Друзья». После развода, состоявшегося 8 лет назад, о его личной жизни долгое время ничего не было известно.
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Известно, что девушку зовут Элиана Джолковски, она учится на медицинском направлении в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. Себя Элиана называет «еврейской активисткой иудейско-корейского происхождения», она соблюдает шаббат и финансово участвует в проектах жертв Холокоста. Девушка активно ведет блоги в социальных сетях, где часто публикует фотографии своих котов — Кена и Йонса.
Дэвид Швиммер получил известность после роли Росса в комедийном сериале «Друзья». После развода, состоявшегося 8 лет назад, о его личной жизни долгое время ничего не было известно.
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Александр Бойцов