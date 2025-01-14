Француженка бросила мужа-миллионера ради романа с «Брэдом Питтом» из нейросети

Жительница Франции бросила своего мужа-миллионера ради отношений с «Брэдом Питтом» и перевела тому 830 тысяч евро на лечение. Мошенник, представившийся заболевшим голливудским актёром, использовал в общении с доверчивой женщиной искусственный интеллект.

Анна работала дизайнером одежды и была замужем за очень состоятельным человеком, сообщает телеграм-канал Baza. В прошлом году 53-летняя женщина вместе с семьёй отдыхала на горнолыжном курорте, после чего впервые в жизни завела аккаунт в социальной сети и поделилась с друзьями и подписчиками красивыми фотографиями.



