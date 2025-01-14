Француженка бросила мужа-миллионера ради романа с «Брэдом Питтом» из нейросети

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Жительница Франции бросила своего мужа-миллионера ради отношений с «Брэдом Питтом» и перевела тому 830 тысяч евро на лечение. Мошенник, представившийся заболевшим голливудским актёром, использовал в общении с доверчивой женщиной искусственный интеллект.
Анна работала дизайнером одежды и была замужем за очень состоятельным человеком, сообщает телеграм-канал Baza. В прошлом году 53-летняя женщина вместе с семьёй отдыхала на горнолыжном курорте, после чего впервые в жизни завела аккаунт в социальной сети и поделилась с друзьями и подписчиками красивыми фотографиями.
Через некоторое время к ней в друзья добавился необычный контакт — звезда Голливуда Брэд Питт. Сначала он заваливал женщину стихами и комплиментами и даже присылал небольшие подарки. Но потом с актёром случилась беда — у него диагностировали рак почки. Счета его якобы заблокировали после развода и раздела имущества с Анджелиной Джоли, поэтому он просил Анну о помощи.
Женщина развелась с мужем и переводила сотни тысяч евро — на операцию и реабилитацию «Брэда Питта», а тот благодарил её и присылал фотографии из больницы, сгенерированные при помощи нейросетей. Сказка разбилась, когда Анна прочитала в таблоидах, что настоящий Питт вполне себе здоров и прекрасно себя чувствует, встречаясь с некой Инес де Рамон. К тому времени женщина уже успела перевести мошеннику 830 тысяч евро — все деньги, которые остались у неё после развода с мужем-миллионером.
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Александр Бойцов