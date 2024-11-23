«Как отец и дочь»: 49-летий российский режиссёр сделал предложение 17-летней актрисе

Александрина Олексюк и Марк Горобец (Фото: соцсети Александрины Олексюк)
«Выглядит как 10-летний ребенок»: что известно об Александрине Олексюк
Александрина Олексюк родилась 14 ноября 2006 года в Урюпинске. Девочка хорошо училась в школе, занималась бальными танцами и различными видами спорта.
В то же время Александрина начала посещать творческие курсы и ходить по кастингам. Миловидную миниатюрную девушку быстро заметили. По данным ее актерской анкеты, Олексюк при росте 160 см весит 42 кг. Ее актерская карьера началась в рекламе, а в 2022 году она впервые попробовала себя в кино. Агентом Александрины стала ее мама Наталья.
Олексюк также играла эпизодические роли в резонансных и известных сериалах. В ее фильмографии имеются такие проекты как «Внутри убийцы» и «Плейлист волонтера». В прошлом году Александрина получила главную роль в фильме «Тур с Иванушками», где режиссером проекта был именно Марк Горобец.
«Три развода и дочь старше невесты»: чем известен Марк Горобец
Марк Горобец родился 30 мая 1975 года в Киеве. Его первой масштабной работой стал сериал «Закрытая школа», который прославил Агату Муцениеце и Павла Прилучного. С актерами Горобец работал и после — с Павлом в криминальной драме «Желтый глаз тигра», а с Агатой — как раз на «Туре с Иванушками».
Режиссер был уже трижды женат. Первую жену звали Юлией (она умерла в 2017 году), в 2005 году у них родилась дочь Алла, которая сейчас лишь на год старше его новоиспеченной невесты. В 2009 году избранницей Марка стала актриса Светлана Устинова.
Их роман также начался на съемочной площадке. Светлана тоже была младше Марка, однако разница в возрасте составила всего семь лет. «Служебный» брак продержался только несколько лет. После чего Горобец снова влюбился в актрису, с которой на тот момент работал — Марию Шерстобитову. Поженились они в 2018 году, а вот когда именно развелись, точно неизвестно.
Как начинались отношения
Совершеннолетие Олексюк отметила в ноябре 2024 года — но к тому времени ее роман с Горобцом был в самом разгаре. Еще весной в своих соцсетях девушка делала неоднозначные посты, которые посвящались режиссеру проекта, в котором она снималась.
Александрина называла Марка тем человеком, который делает ее счастливой и дарит невероятные эмоции, и призналась, что она очень сильно его любит и ценит. В тот же период актриса и режиссер вместе появились на публике.
В августе Горобец сделал Олексюк предложение на озере Рица. Правда о помолвке пара объявила только тогда, когда девушке уже исполнилось 18.
Психиатр объяснил помолвку 49-летнего режиссера и его 18-летней возлюбленной
Психиатр Василий Шуров в беседе с NEWS.ru прокомментировал помолвку 49-летнего Марка Горобца и 18-летней актрисы Александрины Олексюк. По его мнению, режиссеры нередко оказывают давление на юных актрис, заставляя их вступать в отношения.
«Это такая милая традиция. Вспомните: Сергей Соловьев и Татьяна Друбич, Эмиль Лотяну и девушка Беляева, которой было 15 лет. К сожалению, это наши Харви Вайнштейны, которые пользуются положением. Они принуждают молодых женщин», — приводит слова специалиста NEWS.ru.
Шуров добавил, что подобные мужчины без стеснения используют свое положение. В этом случае речь идет не о влечении к неосознанным детям, а скорее о давлении со стороны маэстро на неопытную актрису, заключил психиатр.
Реакция Госдумы
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей раскритиковал поступок 49-летнего режиссера.
«Если это не что-то похожее на форму педофилии, то что это? Пятидесятилетний мужик делает предложение и целует в губы 17-летнюю девочку-подростка, больше похожую на ребенка, нежели на женщину. А что предшествовало этому событию? Куда смотрят родители этой девочки, ее окружение, друзья? Закончила ли она школу? Что это вообще происходит?», — цитирует депутата Общественная Служба Новостей.
По словам Милонова, данное событие является растлением. Парламентарий заключил, что все органы должны обратить на это внимание.
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