«Как отец и дочь»: 49-летий российский режиссёр сделал предложение 17-летней актрисе

В 2024 году у Кристины Орбакайте массово отменялись концерты в России, поэтому она уехала за границу и вела там активную творческую деятельность. В преддверии Нового года встал вопрос об участии певицы в российских новогодних шоу, однако она дала отказ. А далее политик Виталий Бородин сообщил в своем Telegram-канале, что Орбакайте все же появится на российских телеэкранах.