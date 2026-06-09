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У Аллы Пугачевой долги за свет в московской квартире

У Аллы Пугачевой долг за свет в 8722 рубля в квартире на Арбате
Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В Москве мировой суд зарегистрировал иск к Алле Пугачевой о взыскании долга за электричество. Сумма задолженности составила 8 722 рубля, пишет телеграм-канал Mash.



Неоплаченные счета копились с октября 2023 года по январь 2026-го за квартиру, которая фактически пустует. Речь идет об апартаментах площадью 300 квадратных метров в элитном жилом комплексе «Филипповский» на Арбате.

Эту пятикомнатную квартиру с двумя машино-местами весной выставили на продажу примерно за 391 млн рублей ($5 млн). Однако аналогичные лоты в том же доме сейчас предлагают почти за полмиллиарда рублей.

Показы объекта проходят в закрытом режиме. Риелторы отмечают: найти покупателя будет непросто даже с учетом имени бывшей владелицы.

Никита Кротов

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