У Аллы Пугачевой долги за свет в московской квартире

09 июня 2026, 11:28

У Аллы Пугачевой долг за свет в 8722 рубля в квартире на Арбате

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В Москве мировой суд зарегистрировал иск к Алле Пугачевой о взыскании долга за электричество. Сумма задолженности составила 8 722 рубля, пишет телеграм-канал Mash.