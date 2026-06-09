У Аллы Пугачевой долги за свет в московской квартире
В Москве мировой суд зарегистрировал иск к Алле Пугачевой о взыскании долга за электричество. Сумма задолженности составила 8 722 рубля, пишет телеграм-канал Mash.
Неоплаченные счета копились с октября 2023 года по январь 2026-го за квартиру, которая фактически пустует. Речь идет об апартаментах площадью 300 квадратных метров в элитном жилом комплексе «Филипповский» на Арбате.
Эту пятикомнатную квартиру с двумя машино-местами весной выставили на продажу примерно за 391 млн рублей ($5 млн). Однако аналогичные лоты в том же доме сейчас предлагают почти за полмиллиарда рублей.
Показы объекта проходят в закрытом режиме. Риелторы отмечают: найти покупателя будет непросто даже с учетом имени бывшей владелицы.
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