Стало известно о падении цены на особняк Пугачевой на 22 млн рублей

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)
Цена на особняк примадонны Аллы Пугачевой в Подмосковье упала на 22 миллиона рублей. Как пишет KP.RU, стоимость недвижимости равна 130 миллионам. Ходят слухи, что падение ценника связано с желанием поскорее избавиться от дома, а сделать это по завышенной цене — сложно.
Дом располагается в Бережках на первой линии Истринского водохранилища. Особняк построен в конце 90-х, а в «нулевые» там отдыхали коллеги Пугачевой по цеху. Выйдя замуж в пятый раз, исполнительница переехала из Бережков в Грязь к супругу.
Как писали СМИ, свой особняк Алла Борисовна переписала на внука Никиту Преснякова в 2014 году. Звездный внук с супругой переехал из России в США еще в 2022 году. Сейчас он выступает за океаном и хочет приобрести дом там, но для этого ему нужно избавиться от бабушкиной недвижимости.
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Как писали СМИ, свой особняк Алла Борисовна переписала на внука Никиту Преснякова в 2014 году. Звездный внук с супругой переехал из России в США еще в 2022 году. Сейчас он выступает за океаном и хочет приобрести дом там, но для этого ему нужно избавиться от бабушкиной недвижимости.
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