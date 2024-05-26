Особняк Пугачевой подешевел из-за низкого спроса

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
На специализированном сайте появилось два объявления о продаже особняка певицы Аллы Пугачевой в Бережках, который она переоформила на своего внука Никиту Преснякова. Об этом сообщает kp.ru.
Первое объявление предлагает недвижимость за 132,5 млн рублей, а второе — за 125 млн рублей. Ранее в 2023 году дом уже выставлялся на продажу за 225 млн рублей, но спрос на него, как отмечает издание, все еще отсутствует.
Особняк находится в деревне Бережки на берегу Истринского водохранилища, и был приобретен Пугачевой в 90-х годах. Она называла его своей «дачей». Участок включает причал и береговую линию, которые арендуются у муниципалитета. Главный дом, площадью 800 кв. м, записан на Никиту Преснякова, а земельный участок площадью 70 соток — на дочь певицы Кристину Орбакайте.
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