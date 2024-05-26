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Особняк Пугачевой подешевел из-за низкого спроса

Особняк Пугачевой в Бережках не могут продать из-за низкого спроса
26 мая 2024, 14:30
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

На специализированном сайте появилось два объявления о продаже особняка певицы Аллы Пугачевой в Бережках, который она переоформила на своего внука Никиту Преснякова. Об этом сообщает kp.ru.


Первое объявление предлагает недвижимость за 132,5 млн рублей, а второе — за 125 млн рублей. Ранее в 2023 году дом уже выставлялся на продажу за 225 млн рублей, но спрос на него, как отмечает издание, все еще отсутствует.

Особняк находится в деревне Бережки на берегу Истринского водохранилища, и был приобретен Пугачевой в 90-х годах. Она называла его своей «дачей». Участок включает причал и береговую линию, которые арендуются у муниципалитета. Главный дом, площадью 800 кв. м, записан на Никиту Преснякова, а земельный участок площадью 70 соток — на дочь певицы Кристину Орбакайте.

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В Великобритании завершили расследование о массовых заражениях гепатитом и ВИЧ в ХХ веке
26 мая 2024, 11:35

Фото: iStock/nevenmn

Власти Великобритании умышленно игнорировали угрозы для здоровья населения, что привело к массовому заражению опасными инфекциями, пишет РИА Новости.
Согласно результатам проведенного расследования, британские власти допускали массовое заражение такими заболеваниями, как ВИЧ и гепатит С, намеренно пренебрегая рисками для здоровья граждан.

По данным журналистов, в 1970-х годах Национальная служба здравоохранения Великобритании закупала плазму крови в Соединенных Штатах для лечения гемофилии. В результате использования этих биоматериалов более 30 тысяч пациентов заразились ВИЧ и гепатитом С.

Уточняется, что в США донорами крови часто были бывшие заключенные, наркоманы и люди из бедных слоев населения, для которых сдача крови была способом заработка. Кроме того, кровь от различных доноров смешивали в крупных партиях. Биоматериалы не проверялись на ВИЧ до 1986 года, а на гепатит С — до 1991 года, что приводило к заражению больших объемов плазмы от одного инфицированного донора.

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#вирусолог
#рф
#служба
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В Питере врачи констатировали смерть открывшего стрельбу по полицейским мужчины
Мужчина, стрелявший в полицейских в Петербурге на Народной улице, ликвидирован
26 мая 2024, 10:27

Фото: istockphoto/blinow61

Мужчина, стрелявший в полицейских в Петербурге на Народной улице, ликвидирован Росгвардией в ходе спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники СОБР Росгвардии в соответствии с законодательством применили табельное оружие»,– сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что полицейские отреагировали на сообщение о конфликте с применением, предположительно, травматического оружия. Злоумышленник смог скрыться, но его личность и местонахождение установили оперативники.

Правоохранители прибыли к дому, но мужчина забаррикадировался в квартире, открыв огонь по стражам порядка. Переговоры с ним не дали результата, и спецназовцы штурмовали квартиру.

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#россия
#санкт-петербург
#росгвардия
#стрельба
#оружие
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Илон Маск раскрыл, каким будет оружие будущего
Маск: Управляемое человеком оружие не подходит для войн будущего
26 мая 2024, 09:25

Фото: iStock/aapsky

Оружие, которым управляет человек, не подходят для современных боевых столкновений, об этом написал американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.
«Авианосцы, как и все, что пилотируется и управляется человеком, — устаревшие технологии», — считает миллиардер.

Таким сообщением Маск отреагировал на заявление бизнесмена Дэвида Сакса. Он написал,что беспилотные летательные аппараты станут будущим войны.

По мнению Сакса, если Соединённые Штаты не прислушаются к этой идее — мировой баланс сил вскоре будет изменён навсегда.

Ранее Илон Маск с иронией ответил на заявление о том, что Соединённые Штаты защищают демократию на Украине. Подробнее о том, что насмешило миллиардера, читайте в материале «Радио 1».

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#илон маск
#беспилотник
#война
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Маленькие пенисы и яички: Учёные нашли путь к решению проблемы мужского бесплодия
DM: Учёные нашли связь между маленькими пенисами горилл и мужским бесплодием
26 мая 2024, 08:38

Фото: iStock/imtmphoto

Британские учёные встали на путь решения проблемы мужского бесплодия, изучая половые органы горилл, об этом сообщает издание Daily Mail.
Гориллы являются одними из самых опасных животных на планете. Они могут достигать роста до 185 сантиметров и весить до 230 килограмм. При этом самцы горилл имеют очень маленькие пенис и яички, а также производят совсем небольшое количество спермы. Средняя длинна полового органа взрослой гориллы достигает 2,79 сантиметров.

«Есть два способа борьбы за партнеров: использование своего тела или спермы. Гориллы используют только свое тело», — отметил руководитель исследования доктор Винсент Линч.

Учёные подчеркнули, что в стае горилл всегда есть альфа-самец, который имеет эксклюзивный доступ ко всем самкам. Его сперма не конкурирует со спермой других самцов в репродуктивных путях самок. Предположительно, именно это обстоятельство привело к эволюции половых органов горилл.

В новом исследовании ученые проанализировали более 13 000 генов у 261 млекопитающего и обнаружили, что 578 генов (4,3%) имеют те же сигнатуры, что и гены горилл. Для проверки влияния этих генов на мужскую фертильность, команда провела редактирование генов у плодовых мух drosophila melanogaster. Удаление этих генов оказало влияние на репродуктивную функцию самцов мух. Затем команда сравнила гены горилл с генами 2100 бесплодных мужчин и обнаружила 109 генов, связанных с потерей функции у мужчин.

Команда учёных продолжает работать над этим исследованием, надеясь таким образом найти путь к решению проблемы мужского бесплодия.

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#секс
#ученые
#исследование
#животные
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Стал известен рецепт фирменного салата Лукашенко «Молодость»
Лукашенко раскрыл рецепт своего салат «Молодость», которым угощался Путин
26 мая 2024, 04:49

Фото: сайт Кремля

В сети опубликовали рецепт «фирменного» салата президента Белоруссии Александра Лукашенко, которым угощался российский лидер Владимир Путин, сообщает «Комсомольская правда Беларусь».
Издание вспомнило кадры 2022 года, опубликованные Telegram-каналом «Пул Первого». На архивном видео Лукашенко готовил салат для героя России, уроженца Белоруссии Олега Новицкого. В то время это блюдо подавалось как «антиковидный» салат.

Он основан на измельченном и истолченном зеленом луке-перо. К нему добавляется немного огурца и морская соль. Салат заправляется сметаной, при этом, по словам Лукашенко, на миску салата необходимо потратить 2 банки сметаны. В конце приготовления при необходимости добавляется тертое яйцо.

25 мая сообщалось, что Лукашенко угостил Путина во время официального визита в Минск национальным домашним ужином. Кроме лично приготовленного салата «Молодость», на столе были драники, ломтики запеченного по-деревенски картофеля, тачанка с блинами, грибной суп и холодник, а также белорусское сало. Сообщалось, что Путину особенно понравились маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон.

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#владимир путин
#александр лукашенко
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#белоруссия
#президент
#россия
#встреча
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В Петербурге на долгожданной станции метро начался монтаж эскалатора
На станции метро «Горный институт» в Санкт-Петербурге начали монтаж эскалатора
26 мая 2024, 03:10

Фото: iStock/hanohiki

В Санкт-Петербурге начался монтаж эскалаторов в вестибюле станции «Горный институт», передает Telegram-канал «Подземник».
Издание также опубликовало фотографии вестибюля станции. Всего на станции планируется установка четырых эскалаторов.

«Ступень представляет собой тележку на четырех колесах-бегунках (основной и вспомогательный), которая крепится к двум тяговым цепям в непрерывно движущееся полотно, образующее лестницу», – говорится в сообщении.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о планах открыть 20 новых станций метро и отремонтировать 12 существующих к 2032 году.

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#санкт-петербург
#метро
#губернатор
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Иностранного дипломата заметили на российском Aurus
Motor.ru: автопарк посольства Ливии в Москве пополнился Aurus Senat
26 мая 2024, 02:23

Фото: iStock/Anton Vakhrushev

В Москве заметили отечественные автомобили Aurus Senat с дипломатическими номерами, передает издание Motor.ru.
Отмечается, что красные номера 048D110 77 относятся к посольству Ливии.

«Кто конкретно передвигается на «Сенате» с дипномерами по открытым данным узнать нельзя», – говорится в материале.

Ранее президент России Владимир Путин подарил свой автомобиль Aurus королю Бахрейна Хамаду ибн Исе аль-Халифе. Как заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, монарху была представлена удлиненная версия российского автомобиля. Также 2 мая Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

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#дипломат
#автомобиль
#посольство
#владимир путин
#ким чен ын
#кндр
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Московского предпринимателя арестовали после призывов к терроризму
Суд в Москве арестовал предпринимателя по делу о призыве к терроризму
26 мая 2024, 02:04

Фото: iStock/Zolnierek

Перовский районный суд Москвы арестовал бизнесмена Сергея Балтрушевича по делу о призывах к терроризму, передает ТАСС.
«Следствием установлено, что обвиняемый со своего аккаунта „ВКонтакте“ в новостной группе „Nº – Новости дня“ разместил для неограниченного круга лиц призывы к осуществлению террористической деятельности на территории города Москвы», – поведали в пресс-службе суда.

11 мая Балтрушевич был задержан, на него были составлены два протокола по делу о мелком хулиганстве. По одному из них предприниматель был оштрафован на одну тысячу рублей, а по другому – арестован на 10 суток. Отбыв срок ареста, мужчина был немедленно снова взят под стражу. Против него было возбуждено уголовное дело за призывы к терроризму.

В середине 5-го мая сообщалось, что МВД объявило в розыск внука легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову.

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#предприниматель
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#терроризм
#призыв
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В Турции обратили внимание на трансформацию во внешности Зеленского
26 мая 2024, 00:26

Фото: iStock/naumoid

Президент Украины Владимир Зеленский стал выглядеть еще хуже, чем раньше. Турецкое издание dikGAZETE обратило внимание на изменение во внешности политиков.
«Сам Зеленский выглядит все более уставшим, злым и замкнутым», – говорится в статье.

Обозреватели предположили, что это может быть связано с возможностями медицинских работников в области восстановления после зависимости.

Ранее с принятием закона об усилении мобилизации Киев начал заявлять уклонистов.

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