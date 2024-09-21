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У дачи Пугачевой за 125 млн рублей может появиться новый владелец

Mash: на дачу Аллы Пугачевой за 125 млн рублей нашелся покупатель
21 сентября 2024, 10:48
Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

На дачу известной российской певицы Аллы Пугачевой, которая расположена в Солнечногорске и продается за 125 млн рублей, нашелся покупатель. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, задаток планируется внести на следующей неделе. Уточняется, что будущий покупатель уже посетил дачу и остался доволен.

Однако окончательная сумма сделки неизвестна – торги еще не закончены. Если сделка все-таки состоится, то звезда российской эстрады, возможно, приедет в Россию, чтобы решить оставшиеся вопросы.



Отмечается, что речь идет о доме, площадью 760 «квадратов» в классическом дворцовом стиле. В нем имеется кинотеатр, бассейн, хамам и лифт.

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Успенская объяснила, почему никогда не разрешила бы Инстасамке петь свои песни

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#сделки
#заявление
Успенская объяснила, почему никогда не разрешила бы Инстасамке петь свои песни
Успенская: Инстасамка петь не умеет
20 сентября 2024, 19:13

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская певица Любовь Успенская заявила, что среди всех звёзд российского шоу-бизнеса никогда не позволила бы перепевать свои песни Инстасамке.
Она объяснила это неумением девушки петь.

«Это самое последнее, что бы я хотела. Потому что она петь не умеет. С чего бы ей петь такие песни, она и не споет! Исказит — да», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Успенская.

При этом артистка отметила, что сама по себе она очень любит и ценит, когда молодые артисты перепевают ее песни, и с радостью готова давать им разрешение на это.

Ранее сообщалось, что сбежавший в США внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков внезапно разводится с женой.

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«Нафиг ему эта обуза»: почему сбежавший в США внук Пугачевой Никита Пресняков внезапно разводится с женой
20 сентября 2024, 16:54

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Долгое время Никита Пресняков и Алена Краснова считались одной из самых идеальных пар в публичном пространстве. Музыкант, казалось, смог завоевать сердце одной из самых желанных невест. Алена – модель из обеспеченной семьи, была известна в светских кругах, и многие не сомневались, что их союз станет долгосрочным. О том, почему рухнула семья внука примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой расскажет редакция «Радио 1».

Внук Пугачевой развелся с женой


Спустя два года после того, как Никита Пресняков уехал из России и поселился в США, стали поступать новости о его разладе с супругой, с которой он вместе более семи лет. Друзья пары начали опасаться, что их худшие предчувствия сбываются.

Первым об этом сообщил музыкальный продюсер и экс-директор одной из компаний Филиппа Киркорова Леонид Дзюник. Он подтвердил, что Пресняков действительно подал на развод с Аленой, но причины оказались не такими простыми, как предполагалось.

Слухи о возможном разладе начали появляться еще месяц назад: Никита вернулся в Россию один, а затем уехал в Испанию на отдых без супруги. Алена прилетела в Москву раньше, но отказывалась комментировать возникшие проблемы. В социальных сетях все чаще появлялись ее фотографии и видео с подругами, а вскоре она даже начала заниматься стрип-пластикой, зная, что это вызовет недовольство у Преснякова.

Спустя всего несколько недель ситуация ухудшилась: в профиле Алены Красновой появилась информация о том, что она теперь проживает в Москве и открыта для новых предложений, в то время как Никита Пресняков продолжал активно развивать свою музыкальную карьеру и совершенствовать свои режиссерские навыки за рубежом.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова


Причины развода Никиты Преснякова с женой


По одной из версий, причиной разрыва стали постоянные трудности музыканта с карьерой и необходимостью переезда. Специальная военная операция заставила Никиту покинуть Россию и начинать все с нуля. Кроме того, финансовое положение семьи заметно ухудшилось, доходы сократились, и Никита все чаще оказывался в ситуации, когда ему приходилось оправдываться и избегать конфликтов.

В интервью «Пятому каналу» продюсер Леонид Дзюник уточнил причины развода, отметив, что Пресняков быстро осознал: семейная идиллия и уютные вечера с женой — это не для него.

По его словам, почувствовав надвигающиеся проблемы, Краснова «быстро приняла решение», что только подтвердило выбор Преснякова.


«Когда Краснова выходила за него замуж, она рассчитывала, что это будет семья Пугачевой, финансовое благополучие. А потом грянула СВО, Пугачева выкинула новый фортель. У Орбакайте ба-бах, и не все в порядке с гастролями. Девочка-то рассчитывала, что все у нее будет в шоколаде, работать надо как-то, рассчитывать что-то. Никита вот и подумал – а нафиг ему эта обуза, у него своих проблем ворох», – заявил Дзюник.

Пресняков опроверг слухи о расставании с Красновой


Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина


Тем временем, сам Никита Пресняков факт разлада с женой-моделью не подтверждает. Более того, по уверениям самого музыканта, в их семье все гладко, а журналисты посягают на спокойствие влюбленных. В личном микроблоге молодого человека появилось официальное обращение, в котором тот эмоционально заявил – слухи о разводе – наглое вранье и обман.

«Мы не расстались, мы любим друг друга невероятно. Все супер, вообще отлично. Непонятно откуда это всегда берется?» — возмутился Пресняков.


Пресняков покинул Россию после начала СВО



Весть о том, что Пресняков бежит из России, облетела всю страну в 2022 году после начала специальной военной операции. В государстве была объявлена частичная мобилизация, а внук Пугачевой, как мужчина призывного возраста, сильно забеспокоился и быстро подсуетился – решение уезжать было принято очень скоро.

Навстречу приключениям внук Пугачевой отправился один, и лишь спустя некоторое решился перевезти в Штаты и супругу. Планировалось, что юноша прощупает почву, изучит местность, а затем, обеспечив жене безопасность, решится с ней воссоединиться.

Вскоре после его отъезда из России в одном из столичных театров, где Пресняков работал гостевым актером, должна была состояться премьера спектакля с его участием, но юноша попрал все нормы морали и сбежал.

«Он уехал в Америку еще две недели назад и всех этим, грубо говоря, подставил. Сорвал будущие спектакли, несколько концертов-заказников, запланированные съемки. Заменить Никиту в театре проблематично, так как у него главная роль в спектакле, сложно взять и сходу ввести нового исполнителя», — рассказывал тогда в беседе с онлайн-журналом Starhit.ru источник, знакомый с ситуацией.

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Милонов призвал полечить Кашпировского
19 сентября 2024, 20:01

Фото: РИА Новости/Игорь Костин

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов прокомментировал новые сеансы психотерапевта, экстрасенса Анатолия Кашпировского.
Он пообещал обратиться в правоохранительные органы в связи с подобным одурачиванием людей через сеансы Кашпировского, а самого психотерапевта он призвал полечить.

«Я лично напишу обращение в правоохранительные органы, чтобы они навели порядок: какие-то непонятные люди вводят в заблуждение. Просто надо дедушку полечить. Байден здоровается с призраками, Кашпировский заряжает какие-то вещества. Даже если бы он это делал бесплатно, эта деятельность должна быть прекращена, так как может привести к увечьям, гибели людей», — пояснил в беседе с NEWS.ru Милонов.

Ранее сообщалось, что Анатолий Кашпировский, который уверял, что в годы перестройки излечил 10 миллионов человек, снова начал давать сеансы своей лечебной магии.

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Развод из-за СВО, громкие скандалы и связь с НЛО: как сейчас живет певица Катя Лель
20 сентября певица Катя Лель отметит 50-летний юбилей
19 сентября 2024, 17:31

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

20 сентября Катя Лель отмечает юбилей — артистке исполняется 50 лет. В честь этого события редакция «Радио 1» решила вспомнить её творческий путь и рассказать, чем звезда занимается сейчас.

Биография Кати Лель

Детство и юность певицы

Катя Лель родилась в 1974 году в Нальчике. С детства она проявляла интерес к музыке и пению. После окончания школы девушка поступила в музыкальное училище.

Начало карьеры в кино

Первые шаги в карьере Катя Лель сделала в качестве актрисы, снявшись в нескольких фильмах. Дебютом для нее стал фильм «Ландыш серебристый – 2», за ним последовали сериалы «Клуб», «Счастливы вместе», «Тайны института благородных девиц».

Фанаты всегда с интересом наблюдают за участием Лель и других проектах — «Слава богу, ты пришел», «Розыгрыш».

Песни Кати Лель

Первый сольный альбом «Елисейские поля» Катя выпустила в 1998 году. Певица активно гастролировала по России и за рубежом, выступая перед многотысячной аудиторией.

Среди самых известных композиций певицы можно выделить «Мой мармеладный», «Я по тебе скучаю» и «NLO». Эти песни стали настоящими хитами и покорили сердца многих слушателей.
Фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Осенью 2023 года хит «Мой мармеладный» стал настоящим открытием для западных блогеров: англоязычные пользователи создавали короткие видеоролики, двигаясь в ритме песни и подпевая на припеве.

Многие пользователи также прониклись духом российской эпохи начала двухтысячных: для записи видео они надели меховые шапки, шубы и ярко красились. Что самое удивительное, композиция заняла третье место на международной музыкальной платформе Spotify в рейтинге «50 вирусных трендов».

Личная жизнь Кати Лель

Первым мужем певицы был продюсер Александр Волков. Они прожили вместе около восьми лет, но в итоге расстались. Причиной развода стали разногласия в творческих вопросах.

Второй брак с Игорем Кузнецовым казался очень гармоничным, но в 2023 году семья распалась. Уроженец Одессы прожил вместе с супругой и дочкой в Москве больше 18 лет, но спецоперация России на Украине стала для мужчины серьезным ударом, из-за чего он пристрастился к алкоголю. Ряд СМИ писал о том, якобы супруг изменял певице.

Но в результате супруги расстались без ссор и скандалов, им удалось сохранить нормальные взаимоотношения.
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Скандалы с Катей Лель

НЛО

В 2019 году Лель заявила, что видела НЛО. Певица отмечала, что это событие изменило её мировоззрение и заставило задуматься о существовании других цивилизаций. Это заявление вызвало большой резонанс в СМИ. Некоторые журналисты даже обвинили певицу в пиаре на этой теме. Однако сама Катя Лель утверждает, что говорит правду.

Отар Кушанашвили

Весной этого года Катя Лель подала в суд на журналиста Отара Кушанашвили, который сейчас борется со злокачественной опухолью в кишечнике. Певице не понравилось, как Отар отреагировал на ее заявления об инопланетянах, заявив, что якобы она выжила из ума. Теперь артистка хочет отсудить в свою пользу 6,5 миллионов рублей.

Лель заверила, что приняла решение судиться с Отаром задолго до того, как здоровье журналиста ухудшилось. Артистка отметила, что желает оппоненту только здоровья. Отар на все это ответил, что не боится ни онкологии, ни инопланетян.

Лера Кудрявцева

В 2022 году Катя Лель и телеведущая Лера Кудрявцева поссорились в эфире шоу «Суперстар. Возвращение». Кудрявцева раскритиковала певицу за исполнение собственной песни в шоу и неуместное упоминание Нарцисса. На это Лель заявила о неадекватности телеведущей. Между знаменитостями произошла перепалка, которую наблюдали не только участники передачи, но простые зрители.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Скандал Кати Лель и Александра Волкова

Ещё один скандал произошёл в далеком 2006 году: певица обвинила своего бывшего продюсера Александра Волкова в том, что он украл у неё права на песню «Джага-джага». По словам Кати Лель, Волков незаконно присвоил себе авторские права на эту композицию. В результате судебного разбирательства было установлено, что права на песню принадлежат певице.

Инопланетяне и мировоззрение певицы Кати Лель

Мировоззрение Кати Лель отличается от общепринятого. Она верит в существование инопланетных цивилизаций и считает, что они могут быть более развитыми, чем человечество. Эта вера повлияла на её творчество и образ жизни. Певица часто говорит о своих убеждениях в интервью и выступлениях.

Катя Лель считает, что инопланетные цивилизации могут помочь человечеству решить многие проблемы, такие как загрязнение окружающей среды, войны и бедность. Она надеется, что когда-нибудь люди смогут установить контакт с инопланетянами и наладить с ними сотрудничество.

Певица также считает, что инопланетяне уже посещали Землю в прошлом. Она приводит в пример древние рисунки и легенды, которые, по её мнению, свидетельствуют о контактах людей с пришельцами.

Конечно, взгляды Кати Лель вызывают споры и критику со стороны некоторых людей. Однако певица продолжает верить в то, что она говорит. Лель считает, что каждый человек имеет право на своё мнение и стоит уважать чужие убеждения.

Катя Лель в 2024 году

Катя Лель продолжает заниматься музыкой и выступать перед публикой. Она также активно участвует в благотворительных проектах и помогает нуждающимся. Певица по-прежнему остаётся активной и жизнерадостной.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В 2023 году артистка выпустила новый альбом под названием «Моя тема». В него вошли как новые композиции, так и уже известные хиты певицы в новых аранжировках. Альбом получил положительные отзывы критиков и слушателей.

Певица продолжает гастролировать по России и за рубежом, выступая перед многотысячной аудиторией. Её концерты всегда проходят с аншлагом, что говорит о популярности Кати Лель среди слушателей.

Кроме того, певица активно ведёт свой блог в социальных сетях, где делится с подписчиками своими мыслями, чувствами и переживаниями. Певица открыта для общения и всегда готова ответить на вопросы своих поклонников.

Лель продолжает участвовать в различных проектах, связанных с изучением космоса и поиском внеземной жизни. Певица считает, что это важная работа, которая может помочь человечеству лучше понять себя и своё место во вселенной.

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#инопланетяне
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Харламов в канун старта нового сезона Comedy Club заявил о его закрытии
19 сентября 2024, 16:25

Фото: istockphoto/Vershinin

Юморист, шоумен и продюсер Гарик Бульдог Харламов накануне старта нового сезона Comedy Club вдруг объявил о закрытии этого популярного юмористического шоу. Скорее всего, речь идёт о перезагрузке программы и её выходе в новом формате.
Этот сезон станет для шоу 20-м, юбилейным, напоминает пресс-служба ТНТ. Его первый выпуск, который Харламов теперь называет «финальным», выйдет в эфир 20 сентября в 21:00.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — заявил шоумен.

Харламов является резидентом Comedy Club фактически с момента появления телевизионной версии шоу в 2005 году, а в конце июля 2024 года стал его креативным продюсером. Тогда он заявил, что планируется серьёзная «перезагрузка» проекта.

Comedy Club — юмористическое телешоу, которое выходит на ТНТ с апреля 2005 года. Всего в эфир вышло 19 сезонов и более 800 оригинальных выпусков, а также 1,5 тысячи стендапов, четыре тысячи миниатюр и 10 тысяч концертов в сотнях городов по всему миру.

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#шоу
#служба
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#сезон
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Экстрасенс Кашпировский в 85 лет возобновил деятельность и проводит сеансы
19 сентября 2024, 16:04

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Экстрасенс Анатолий Кашпировский, который уверяет, что в годы перестройки излечил 10 миллионов человек, снова даёт сеансы своей лечебной магии. После одного из них он и его охрана едва не избили журналистов за каверзный вопрос.
На сеансы 85-летнего мага в основном ходит публика 40 лет и старше, передаёт телеграм-канал SHOT. Одна женщина, приехавшая исцеляться с Кавказа, рассказала, что Кашпировский вылечил её от синяков — через некоторое время после встречи посинения у неё на руках прошли. Как, впрочем, это и свойственно обычным синякам.

Корреспондент телеграм-канала после одного из выступлений задал целителю вопрос относительно большого количества скептических комментариев о его деятельности. Жена мага Гулизар Чалбашова, которая занимается его социальными сетями и по совместительству, видимо, безопасностью, набросилась на журналиста и едва не выбила телефон у него из рук.

По ​информации телеграм-канала, на выступления Кашпировского собирается в среднем по 300 человек. ​За четыре дня сеансов в Москве его выручка составила около шести миллионов рублей. Уже анонсированы новые встречи с жаждущими исцеления в Санкт-Петербурге.

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#телефон
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#женщины
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Познер раскрыл формат возвращения на Первый канал
Познер: информация о возвращении на Первый Канал является преувеличением
19 сентября 2024, 05:00

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Владимир Познер опроверг слухи о своем полном возвращении на Первый канал и пояснил формат своего возможного сотрудничества с телеканалом.
В беседе с «Лентой.ру» журналист назвал сообщения о его возвращении преувеличением.

«Это и правда, и неправда. Примерно полтора года назад я предложил Первому каналу создать документальный фильм о Турции, и телеканал проявил интерес. Мы завершили съемки, фильм называется "Турецкая тетрадь". Мы сдали его недавно на Первый канал, и, как я понимаю, он может быть показан. Однако окончательного подтверждения пока нет», — отметил Познер.

По словам журналиста, говорить о его полном возвращении на телеканал преждевременно.

«Если фильм будет показан, я появлюсь в нем, но это не значит, что я возвращаюсь на Первый канал в полном объеме», — добавил он.
Ранее появились сообщения о том, что Познер вернется на Первый канал с новым проектом «Турецкая тетрадь». Однако сам журналист в прошлом высказывался о том, что сомневается в своем возвращении, отмечая, что его программа «Познер» исчезла из эфира после начала спецоперации на Украине, когда телеканал переключился на информационные передачи.

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Алсу подала иск о разделе имущества с бизнесменом Абрамовым в суд Лондона

«Месть Большого театра»: Волочкова раскрыла дальнейшие шаги в деле с невыплатой пенсии

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#фильм
#журналист
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Алсу подала иск о разделе имущества с бизнесменом Абрамовым в суд Лондона
18 сентября 2024, 13:46

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Известная российская певица Алсу Сафина решила добиться удовлетворения своих материальных запросов после развода с бизнесменом Яном Абрамовым нетривиальным способом. Она подала иск о разделе имущества в лондонский суд.
Телеграм-канал SHOT напоминает, что у поп-дивы, помимо российского гражданства, есть также и британский паспорт, что и позволило ей в столь щекотливом пост-семейном споре прибегнуть к услугам служителей Фемиды с Туманного Альбиона. Брак с Абрамовым был официально расторгнут в Пресненском районном суде города Москвы 27 августа.

Свой комментарий такого хода певицы дал адвокат предпринимателя Александр Добровинский. Он признался, что для него такое решение Алсу стало неожиданным, так как всё действо теперь перемещается в недружественную страну. Юрист предположил, что артистка трезво оценила свои шансы и решила подавать на раздел имущества в Лондоне, рассчитывая, что британский суд встанет на сторону подданной своей страны.

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#пост
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«Месть Большого театра»: Волочкова раскрыла дальнейшие шаги в деле с невыплатой пенсии
Волочкова заявила, что подаст иск по делу о невыплате пенсии в другой суд
18 сентября 2024, 12:32

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Мещанский суд Москвы отклонил иск балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду. Танцовщица не намерена останавливаться и продолжит борьбу.
Корреспондент «Радио 1» побеседовала с Анастасией Волочковой и узнала о ситуации с невыплатой пенсии Заслуженной артистке России.

«С этой пенсией мы боремся уже несколько лет, и дело тут даже не в самой борьбе, а уже в принципе. Сначала Большой театр потерял пять лет стажа, потом они его вроде как нашли, но трудовая книжка была выдана сфальсифицированная. Затем случайно потерял мой стаж театр Юрия Григоровича в Краснодаре, где я также пять лет была примой-балериной. Чтобы вы понимали, для ведущего мастер сцены, то есть, когда ты прима-балерина или солист балета, необходимо 15 лет стажа. У меня как раз они есть: Мариинский театр пять лет балета, Большой театр пять лет, и столько же Театр балета Юрия Григоровича. Но почему-то эти пять лет превратили в два года, и в итоге для 15 лет у меня не хватает фактически полугода», – объяснила Волочкова.

Однако она подчеркнула, что до сих пор является действующей балериной, а её действительный стаж составляет не 15, а 30 лет. Танцовщица продолжает участвовать в концертах и спектаклях по всей России, в том числе организующихся на благотворительной основе.

Волочкова предположила, что этот инцидент может быть вызван местью руководства Большого театра за выигранный балериной судебный процесс, по итогам которого ей удалось доказать незаконность увольнения в 2003 году.
«Я до сих пор числюсь в Большом театре, но после выигранного суда мне не дали ни одной роли. Но я на это и не рассчитывала, поскольку тогда отстаивала честь и достоинство и доказала в суде, как единственная балерина, которой удалось выиграть суд у Большого театра, что меня уволили незаконно», – заявила артистка.

По словам адвоката Волочковой, Мещанский суд отклонил иск из-за того, что его необходимо было подавать в другой суд. Однако Анастасия уверена, что это лишь предлог для затягивания дела.
«Я вижу, что сейчас просто тянут время и ищут отговорки и поводы для того, чтобы затянуть эту ситуацию. Но у меня есть огромный пул людей: мои поклонники и коллеги, которые могут доказать, что я до сих пор танцую, что я действующая балерина», – подчеркнула она.

В заключение Волочкова заявила, что теперь вместе с адвокатом она будет подавать иск в другой суд, однако и здесь есть опасения, что ситуация повторится. Но оставлять её на произвол судьбы «совершенно неправильно», убеждена балерина.

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