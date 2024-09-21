У дачи Пугачевой за 125 млн рублей может появиться новый владелец

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников
На дачу известной российской певицы Аллы Пугачевой, которая расположена в Солнечногорске и продается за 125 млн рублей, нашелся покупатель. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, задаток планируется внести на следующей неделе. Уточняется, что будущий покупатель уже посетил дачу и остался доволен.
Однако окончательная сумма сделки неизвестна – торги еще не закончены. Если сделка все-таки состоится, то звезда российской эстрады, возможно, приедет в Россию, чтобы решить оставшиеся вопросы.
Отмечается, что речь идет о доме, площадью 760 «квадратов» в классическом дворцовом стиле. В нем имеется кинотеатр, бассейн, хамам и лифт.
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Однако окончательная сумма сделки неизвестна – торги еще не закончены. Если сделка все-таки состоится, то звезда российской эстрады, возможно, приедет в Россию, чтобы решить оставшиеся вопросы.
Отмечается, что речь идет о доме, площадью 760 «квадратов» в классическом дворцовом стиле. В нем имеется кинотеатр, бассейн, хамам и лифт.
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Екатерина Коршунова