Судный день Пугачевой: как примадонна подставила Орбакайте и какое заявление сделала ее дочь о России

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певица Алла Пугачева, находясь за границей, не спешит исчезнуть из общественного поля зрения. Примадонна то заявляет, что не хочет видеть «холопов и рабов», то говорит о желании вернуться в Россию, но с оговорками. Почему артистке предрекли судный день в России и как она подставила собственную дочь расскажет редакция «Радио 1».
Пугачева вернется в Россию
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Прежде журналисты «МК» сообщали, что Пугачева всерьез задумывается о возвращении в Россию и даже называет примерные сроки. По информации издания, она планировала посетить столицу до конца сентября, поскольку её близнецы Лиза и Гарри скучают по родине и друзьям. Новые слухи о возможном возвращении Пугачевой подогрела Кристина Орбакайте.
Она неожиданно поделилась с RTVI, что у ее матери есть мечта – вернуться в деревню Грязи и собраться всей семьей.
«Мы очень хотим вернуться в Москву, не по праздникам, а просто так, чтобы быть дома», — заявила дочь примадонны.
Таким образом, сама Орбакайте подтвердила, что Пугачева может вновь установить связь с родиной, которую она покинула ради своего мужа Максима Галкина*.
Подруга Пугачевой о ее возвращении в РФ
Несмотря на многочисленные публичные насмешки Максима Галкина* над заявлениями о том, что Алла Пугачева намерена вернуться в Россию, он неоднократно обращался в суд с просьбой снять с него статус иноагента, вероятно, чтобы прибыть вместе с ней.
Ранее подруга примадонны журналистка Кира Прошутинская рассказала о том, что Пугачева осталась за границей, потому что боится одиночества.
«Ее отъезд — не вызов, не позиция, а желание сохранить семью. Она грустно сказала мне: «Я там, где моя семья». То есть муж и дети», — рассказала Прошутинская.
Орбакайте уехала из России
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Вскоре после отъезда Аллы Пугачевой за рубеж ее примеру последовала Кристина Орбакайте. Артистка обосновалась в США и лишь изредка возвращалась в Россию на концерты. Однако это продолжалось недолго. После высказываний Пугачевой о россиянах, их сравнения с «холопами» и «рабами», ряд организаторов сразу отменил выступления Орбакайте в нескольких российских городах.
Изначально Орбакайте уверяла, что смена курса и нацеленность на Штаты никак не связана со взглядами ее знаменитой матери. При этом, по мнению поклонников звездного семейства, Пугачева подставила собственную дочь, во всеуслышание заявив, что «нормальные люди в Россию не возвращаются».
На фоне отмены концертов и громких заявлений матери Орбакайте заявила, что дала последний концерт в России и пообещала встретиться с публикой «когда-нибудь в лучшей жизни».
«Это был мой заключительный концерт, не получилось больше проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — пояснила она.
Что говорят поклонники Пугачевой о ее возвращении в Россию
Преданные фанаты примадонны, несмотря на ее оскорбительные высказывания, ждут любимицу на российской сцене. Однако большинство из них уверены, что ее прибытие на долгий срок маловероятно из-за статуса иноагента у Галкина*. Другие пользователи, напротив, уверены, что возвращение примадонны в Россию станет для нее судным днем.
«Если она выйдет на сцену в России – это будет ее судный день. Она увидит, как ее встречали раньше и какое отношение к ней сейчас», – рассуждают подписчики певицы.
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*признан Минюстом России иноагентом
Анастасия Хохлова