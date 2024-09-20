Успенская объяснила, почему никогда не разрешила бы Инстасамке петь свои песни

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российская певица Любовь Успенская заявила, что среди всех звёзд российского шоу-бизнеса никогда не позволила бы перепевать свои песни Инстасамке.
Она объяснила это неумением девушки петь.
При этом артистка отметила, что сама по себе она очень любит и ценит, когда молодые артисты перепевают ее песни, и с радостью готова давать им разрешение на это.
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«Это самое последнее, что бы я хотела. Потому что она петь не умеет. С чего бы ей петь такие песни, она и не споет! Исказит — да», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Успенская.
При этом артистка отметила, что сама по себе она очень любит и ценит, когда молодые артисты перепевают ее песни, и с радостью готова давать им разрешение на это.
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Мелисса Тимофеева