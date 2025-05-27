«У Феди закончился контракт»: Карина Истомина прокомментировала уход мужа из «Краснодара»

Федор Смолов и Карина Смолова (Истомина) (Фото: Инстаграм* @diamond_april)
Сегодня стало известно, что контракт Федора Смолова закончился: после чемпионства «Краснодара» он вернулся в Москву. Его жена эмоционально высказалась о важном для их семьи событии.
«Краснодар, спасибо! Теперь уже могу рассказать, мы окончательно вернулись домой. У Феди закончился контракт с Краснодаром и продления не будет. Что будет дальше, сказать не могу, потому что мы сами не знаем. Все решится этим летом», — написала Карина в своем блоге.
По словам супруги футболиста, переезд сплотил их семью. Она подчеркнула, что полюбила теплый и гостеприимный южный город.
Карина добавила, что счастлива вернуться в российскую столицу, при этом она всегда будет с радостью приезжать в Краснодар.
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