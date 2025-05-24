«Мой муж чемпион!»: жена Фёдора Смолова бурно высказалась о победе «Краснодара» в Кубке России

Фёдор Смолов и Карина Истомина (фото: Telegram @istominakarina)
Модель и диджей Карина Истомина бурно прокомментировала победу «Краснодара» в Кубке России. Она поздравила играющего за клуб мужа Фёдора Смолова с чемпионством.
В своём Telegram-канале Истомина опубликовала небольшой пост, в котором очень эмоционально высказалась о победе «Краснодара», добавив в текст большое количество знаков восклицания.
Напомним, что сегодня «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом РПЛ, обыграв «Динамо».
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«ААААААААА КРАСНОДАР ЧЕМПИОН!!!!! 3-0!!! МОЙ МУЖ ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!! ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!АААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!», – написала Истомина.Сейчас Карина вместе с дочкой находится в Москве. А Смолов несколько недель находился на сборах клуба перед ответственным матчем.
Напомним, что сегодня «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом РПЛ, обыграв «Динамо».
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Анастасия Чинкова