Федор Смолов и Карина Истомина рассказали о семейной жизни и воспитании дочери

Федор Смолов и Карина Смолова (Истомина) (Фото: Инстаграм* @diamond_april)
Футболист Федор Смолов и его избранница Карина Истомина довольно редко говорят о совместной жизни и воспитании дочери Лоры. Однако в честь Дня всех влюбленных муж и жена выпустили совместный выпуск подкаста Smol Talk, где побеседовали о знакомстве, семейных буднях и переезде в Краснодар, за футбольную команду которого сейчас играет Смолов.
Федор отметил, что жизнь в Краснодаре позитивно сказалась на нем: в настоящее время у Смолова больше времени на семью, чего, с сожалением говорил он, в столице хватало не очень.
Карина выразила поддержку мужу и поделилась, что переезд не дался ей чрезмерно сложно. Более того, на семейные отношения смена локации повлияла как нельзя лучше.
Супруги уточнили, что жизнь с появлением дочери сильно поменялась. И хотя порой Карине и Федору едва хватает времени друг для друга, они, по всей видимости, довольны семейной жизнью. Отвечая на вопрос Истоминой, каково быть папой уже как год, Федор откровенно признался, что чувствует себя «невероятно».
Карина отметила, что год у нее был непростой — отчасти и потому, что малыш быстро меняется и каждый раз нужно привыкать к чему-то новому.
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«Я честно могу сказать, что ощущал чувство вины какое-то, потому что времени, проведенного с дочерью, не хватало. В Краснодаре это сполна удалось компенсировать», — откровенничал Федор.
Карина выразила поддержку мужу и поделилась, что переезд не дался ей чрезмерно сложно. Более того, на семейные отношения смена локации повлияла как нельзя лучше.
Супруги уточнили, что жизнь с появлением дочери сильно поменялась. И хотя порой Карине и Федору едва хватает времени друг для друга, они, по всей видимости, довольны семейной жизнью. Отвечая на вопрос Истоминой, каково быть папой уже как год, Федор откровенно признался, что чувствует себя «невероятно».
«С каждым новым днем, с каждым ее прогрессом и ростом эмоций все больше», — сказал Смолов.
Карина отметила, что год у нее был непростой — отчасти и потому, что малыш быстро меняется и каждый раз нужно привыкать к чему-то новому.
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Ольга Енгалычева