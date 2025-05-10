«У каждого своя судьба, свой путь»: Гарик Сукачев рассказал об отношениях с сыном

Гарик Сукачев (фото: Instagram* / igorsukachev)
Звезда отечественного рока Гарик Сукачев уже несколько десятилетий остается верен своей супруге Ольге Королевой. Пара поженилась в 1983 году и воспитывает двоих детей.
Их сын Александр родился в августе 1985 года. Сегодня он работает режиссером и предпочитает самостоятельную жизнь, редко наведываясь в родительский дом. В интервью изданию «Караван историй» музыкант рассказал о смене формата общения с сыном.
Дочь Сукачёва Анастасия появилась на свет в мае 2004 года. Сейчас она живёт с родителями.
Сукачев также вспоминал о начале отношений с Ольгой Королевой. Он признавался, что не сразу осознал, что перед ним — любовь всей жизни. В то время ему было приятно внимание поклонниц, а о браке он не задумывался. Будущие супруги познакомились совсем юными: Гарику было 16 лет, а Ольге — 14.
Читайте также:
Мария Шукшина высказалась о скандале с сестрой Ольгой после победы в суде
19-летняя невеста Григория Лепса в мини-платье посетила его концерт в Дубае
«Ровесник Победы»: Евгений Петросян раскрыл тайну своего имени и его связь с 9 мая
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Когда Саша учился еще, у нас было много тем для разговоров. Например, мы больше говорили о творчестве, а сейчас нет. У нас, конечно, бывают профессиональные разговоры, касающиеся каких-то фильмов, которые хочется обсудить, но не более того. У каждого своя судьба, свой путь», — сказал он.
Дочь Сукачёва Анастасия появилась на свет в мае 2004 года. Сейчас она живёт с родителями.
«Кто-то строит квартиры, дачи, а я строю лодки. Я строю их больше 20 лет. Первая моя лодка связана с моей дочерью, я строил для нее, и следующую, и последнюю тоже. Не знаю, останется это для нее как память, когда меня уже не станет или нет — одному Богу известно. Для меня это важная вещь, которая касается меня, моей семьи и привязанностей», — поделился музыкант.
Сукачев также вспоминал о начале отношений с Ольгой Королевой. Он признавался, что не сразу осознал, что перед ним — любовь всей жизни. В то время ему было приятно внимание поклонниц, а о браке он не задумывался. Будущие супруги познакомились совсем юными: Гарику было 16 лет, а Ольге — 14.
Читайте также:
Мария Шукшина высказалась о скандале с сестрой Ольгой после победы в суде
19-летняя невеста Григория Лепса в мини-платье посетила его концерт в Дубае
«Ровесник Победы»: Евгений Петросян раскрыл тайну своего имени и его связь с 9 мая
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова