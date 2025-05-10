«Ровесник ​Победы»: Евгений Петросян раскрыл тайну своего имени и его связь с 9 мая

Евгений Петросян (Фото: кадр видео Instagram* @petrosyanevgeny)
Известный юморист Евгений Петросян раскрыл историю своего имени, тесно связанную с Днём Победы. Оказывается, для него дата 9 мая означает не только торжество над нацизмом, но и является днем, благодаря которому он стал «Евгением». Об этом артист рассказал в личном блоге, поздравив поклонников с 80-летием Победы.
Мать Петросяна, Белла Григорьевна, выбрала имя будущему сыну 9 мая 1945 года, хотя до его рождения оставалось еще много времени. На военном заводе, где работала Белла Григорьевна, коллеги предложили назвать ребёнка во время празднования капитуляции Германии.
Имя «Евгений» выбрали как универсальное — подходящее и для мальчика, и для девочки, поскольку пол ребёнка тогда не определяли заранее. Петросян называет себя «ровесником Победы», подчёркивая символическую связь своей судьбы с историческим событием.
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«Я родился в сентябре 1945 года, а назвали меня именно 9 мая 1945 года. (...) Сотрудники отдела (где работала мама) решили после Победы отметить этот великий праздник. Кто-то заметил маму в положении и предложил выпить, и назвать будущего человека Советского Союза сегодня каким-то именем», — посмеялся Петросян.
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Имя «Евгений» выбрали как универсальное — подходящее и для мальчика, и для девочки, поскольку пол ребёнка тогда не определяли заранее. Петросян называет себя «ровесником Победы», подчёркивая символическую связь своей судьбы с историческим событием.
«Я поздравляю от всей души с великим праздником! Всех-всех россиян — и не только россиян, а всех причастных к этому великому добру, которое сотворено в этом мире во имя жизни на Земле», — сказал он.Читайте также:
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Мария Моисеева