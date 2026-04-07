«У кого крепче яйца»: Надежда Бабкина раскрыла семейный секрет Пасхи
Надежда Бабкина назвала Пасху днём семьи и рассказала о традициях за столом
Певица Надежда Бабкина рассказала, что любит отмечать православные праздники. Пасху она назвала днём семьи, поскольку именно в этот день её близкие собираются за одним большим столом.
В беседе с Общественной Службой Новостей Бабкина сообщила: вся её родня на Пасху приезжает к ней домой, чтобы встретить праздник за общим столом.
«Дети, внуки начинают сражаться на яйцах, кто кого победит. У кого крепче яйца, тот, как правило, и побеждает. Мы поём в этот день, чтим Христа и пробуем куличи. Это время, когда нужно радоваться от души и вспоминать о тех, кого с нами уже нет», — рассказала певица.Народная артистка России добавила, что именно Пасху всегда отмечает с размахом, потому что это её самый любимый праздник.
