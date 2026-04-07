«Я не ем куличи»: Волочкова рассказала, как соблюдает пасхальные традиции

07 апреля 2026, 14:34

Анастасия Волочкова рассказала, что каждый год приходит в храм на Пасху

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова каждый год ходит на Пасху в храм, но отказалась от куличей ради фигуры.





В беседе с Общественной Службой Новостей танцовщица рассказала, что каждый год отмечает Пасху и очень любит этот праздник.



«Я хожу на Пасху в храм, молюсь. Кстати, я не только по праздникам хожу туда, но в целом часто посещаю святые места, чтобы набраться сил и помолиться», — заявила Волочкова.

«Сама я не пеку куличи, к сожалению, я не освоила, как пользоваться плитой. К тому же я куличи не ем, потому что мне нужно фигуру беречь», — добавила Анастасия.