«У кого так же?»: Ольга Бузова иронично пошутила про отсутствие личной жизни
Новая шутка Ольги Бузовой стала поводом для обсуждения
Телеведущая Ольга Бузова поделилась с подписчиками ироничным видео, посвященным личной жизни. Ролик был опубликован в её официальном аккаунте в социальной сети.
В опубликованном видео Бузова в шуточной форме обыграла ситуацию о переживаниях об измене партнёра.
«Когда не ночевала дома и подумала: а не изменяет ли мне мой парень? А, у меня же нет парня. У кого также?» — смеясь, заявила Ольга.Подписчики отреагировали на шутку положительно, оставив множество поддерживающих комментариев. В них фанаты отмечали, что успешность и самостоятельность медийной личности не зависят от наличия отношений.
Напомним, что Ольга Бузова была замужем один раз: её брак с футболистом Дмитрием Тарасовым, заключенный в 2012 году, распался в 2016-м. С тех пор тема её личной жизни периодически становится поводом для обсуждения в публичном пространстве.