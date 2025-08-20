«У кого так же?»: Ольга Бузова иронично пошутила про отсутствие личной жизни

20 августа 2025, 19:28

Новая шутка Ольги Бузовой стала поводом для обсуждения

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Телеведущая Ольга Бузова поделилась с подписчиками ироничным видео, посвященным личной жизни. Ролик был опубликован в её официальном аккаунте в социальной сети.





В опубликованном видео Бузова в шуточной форме обыграла ситуацию о переживаниях об измене партнёра.

«Когда не ночевала дома и подумала: а не изменяет ли мне мой парень? А, у меня же нет парня. У кого также?» — смеясь, заявила Ольга.