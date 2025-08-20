«Выразить соболезнования»: Депутат ответил Волочковой на скандальное заявление
В Госдуме отреагировали на заявление Волочковой о том, что Сочи — «колхоз»
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, депутат от Сочи Константин Затулин высказался относительно резких высказываний балерины Анастасии Волочковой в адрес города-курорта. Ранее Волочкова в своих публичных заявлениях назвала Сочи «ужасным городом» и «колхозом». Об этом сообщает издание «Абзац».
Затулин расценил слова балерины как способ привлечения внимания.
«Её слова, как мне кажется, никого особо в России не всколыхнут. Могу только выразить соболезнования госпоже Волочковой, что других поводов для самопиара у неё не нашлось», — сказал парламентарий.При этом депутат отметил, что и сам видит отдельные недостатки в развитии курорта. Он указал, что Сочи отстаёт по уровню социального обеспечения, несмотря на значительный прирост населения, который наблюдается после проведения Олимпийских игр.
Помимо этого, Затулин напомнил, что в 2009 году Волочкова баллотировалась в мэры Сочи, утверждая, что её выдвижение инициировали и организовали другие люди.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.