«Выразить соболезнования»: Депутат ответил Волочковой на скандальное заявление

20 августа 2025, 17:44

В Госдуме отреагировали на заявление Волочковой о том, что Сочи — «колхоз»

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, депутат от Сочи Константин Затулин высказался относительно резких высказываний балерины Анастасии Волочковой в адрес города-курорта. Ранее Волочкова в своих публичных заявлениях назвала Сочи «ужасным городом» и «колхозом». Об этом сообщает издание «Абзац».





Затулин расценил слова балерины как способ привлечения внимания.

«Её слова, как мне кажется, никого особо в России не всколыхнут. Могу только выразить соболезнования госпоже Волочковой, что других поводов для самопиара у неё не нашлось», — сказал парламентарий.