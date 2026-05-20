«Дернула стоп-кран»: как Zivert не пустили в поезд
Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Zivert) вспомнила курьезный случай, произошедший во время гастрольного тура. Артистка опаздывала на поезд по маршруту Сочи — Краснодар, в то время как вся её команда уже находилась внутри состава, пишет «Звездач».
В беседе с журналистами на презентации новой коллекции Mastersuit исполнительница призналась, что на перроне они с директором выглядели как «странные подростки» — в капюшонах и очках. Проводница не узнала звезду и отказалась пускать опаздывающих в вагон.
«Мой гениальный концертный директор дернула стоп-кран, мы потом заплатили штраф на следующей стоянке, но все-таки сели в этот поезд», — поделилась Юлия.Кроме того, певица откровенно высказалась о пластике и косметологии. По её словам, она пока не прибегает даже к инъекциям, так как боится потерять мимику. Однако Zivert не исключила, что с возрастом, возможно, захочет что-то «подтянуть».