У лидера группы «Руки Вверх!» Жукова родился пятый ребенок

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
В семье лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова случилось прибавление: артист стал отцом в пятый раз.
У певца и его жены Регины Бурд родился сын. Сергей Жуков опубликовал фото из перинатального центра, на котором видно наклейку «у меня родился сын».
Имя новорожденного пока неизвестно. В семье растут сыновья Энджел, Мирон и дочь Ника. От первого брака с Еленой Добындо у Сергея Жукова есть дочь Александра.
Ранее актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон стала мамой второй раз. Об этом она рассказала в своих социальных сетях. Хилтон опубликовала фотографию детской одежды розового цвета, на которой написано имя дочери 42-летней Хилтон — Лондон.
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«Счастье пришло ко мне в пятый раз!» —поделился радостью 47-летний Сергей Жуков.
Ранее актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон стала мамой второй раз. Об этом она рассказала в своих социальных сетях. Хилтон опубликовала фотографию детской одежды розового цвета, на которой написано имя дочери 42-летней Хилтон — Лондон.
«Спасибо за мою малышку», — подписала фотографию Пэрис.Читайте также:
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Мария Фирсова