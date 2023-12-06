Певицу Ханну высмеяли за «патриотическое желание рожать в Дубае»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певица Ханна сказала, что она патриотка и будет рожать в Дубае вместо США.
Об этом она сказала во время интервью на Youtube-канал «Алена, блин!».
Второго ребёнка Ханна отказалась рожать в больнице США. По её словам, она руководствовалась патриотизмом и решила рожать в Дубае.
Пара сыграла свадьбу в 2015 году, а 3 сентября 2018 года у них родилась дочь Адриана. 9 февраля 2023 года супруги стали родителями во второй раз и назвали дочь Камиллой.
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Второго ребёнка Ханна отказалась рожать в больнице США. По её словам, она руководствовалась патриотизмом и решила рожать в Дубае.
«Я патриот, второго ребенка в Америке я точно рожать не буду. Поехали в Дубай», —сказала Ханна мужу.Супруг Ханны-продюсер Павел Курьянов, с которым они встретилась в 2010 году в Турции. Там гендиректор лейбла Black Star отдыхал, а певица принимала участие в конкурсе Miss Kemer International.
Пара сыграла свадьбу в 2015 году, а 3 сентября 2018 года у них родилась дочь Адриана. 9 февраля 2023 года супруги стали родителями во второй раз и назвали дочь Камиллой.
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Мария Фирсова